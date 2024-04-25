Алсу извинилась за несправедливую победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»

Певица Алсу призналась, что победа ее дочери в шоу «Голос. Дети» в 2019 году не была чистой. По ее словам, она воспользовалась своей известностью и двумя миллионами подписчиков в социальных сетях, чтобы добавить голосов своему ребенку.
«Я хочу публично извиниться перед… Просто мы все любим своих детей, хотим помочь им, как можем… Это было несправедливо, что уж говорить. И это было неправильно с моей стороны. Поэтому хочу и перед Микеллой извиниться, и перед всеми остальными, сказать, что уже произошло так, как произошло», — заявила Алсу в YouTube-канале Натальи Подольской.
Напомним, 26 апреля 2019 года в финале шестого сезона вокального конкурса «Голос. Дети» по результатам голосования победила дочь певицы Алсу — Микелла Абрамова. Она набрала 56,5% голосов. Многие усомнились в таких результатах. 16 мая компания Group-IB, специализирующаяся на проведении цифровых расследований, обнаружила факт массированного голосования в пользу Микеллы. В тот же день Первый канал аннулировал результаты. Несмотря на это, дочь Алсу заявила, что продолжит карьеру певицы.