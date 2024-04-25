Алсу извинилась за несправедливую победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»

Певица Алсу призналась, что победа ее дочери в шоу «Голос. Дети» в 2019 году не была чистой. По ее словам, она воспользовалась своей известностью и двумя миллионами подписчиков в социальных сетях, чтобы добавить голосов своему ребенку.



«Я хочу публично извиниться перед… Просто мы все любим своих детей, хотим помочь им, как можем… Это было несправедливо, что уж говорить. И это было неправильно с моей стороны. Поэтому хочу и перед Микеллой извиниться, и перед всеми остальными, сказать, что уже произошло так, как произошло», — заявила Алсу в YouTube-канале Натальи Подольской.