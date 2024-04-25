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    В Петербурге снова разобьют липовый сад у Мариинского дворца. На этот раз его оценили на 60 млн дешевле

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Комитет по государственному заказу объявил аукцион на создание художественно-ландшафтного оформления Исаакиевской площади. Речь идет о создании сада в кадках на Синем мосту на парковке возле Мариинского дворца.

    Как говорится в техническом задании, на Синем мосту будет разбито 6 садов, в них будет использовано 161 дерево (в том числе — 104 липы), 545 кустарников (рододендрон, роза, самшит, вейгела), более четырех тысяч цветов. 502 кашпо, 20 скамеек и 24 урны передадут подрядчику из запасников — судя по всему, это те предметы благоустройства, которые уже использовались в прошлом году при обустройстве сада на Синем мосту. Согласно срокам, указанным в техзадании, сад простоит до 15 октября, полностью организовать его надо к середине июня.

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    Подрядчик должен будет также убирать мусор, поливать растения, рыхлить землю. Начальная стоимость закупки — 101 млн рублей.

    В прошлом году на Исаакиевской площади уже устанавливали сад в кадках, он стал одной из летних достопримечательностей города. Изначально его оценили в 160 млн рублей. Открыли сад ко Дню города 27 мая. Как объясняли в комитете по благоустройству, из-за срочности закупки аукцион не проводили, а заключили контракт с единственным поставщиком. Поставка растений была заказана у ООО «П24», которое принадлежит Павлу Герасимову, он работал без предоплаты. В итоге контрактом заинтересовались прокуратура и Следственный комитет, после этого в Смольном сообщили, что пересчитают сумму расходов. В начале сентября Центр комплексного благоустройства подписал дополнительное соглашение с СПП «Центральное» о снижении суммы контракта до 143 млн рублей. Тогда предприниматель Павел Герасимов обратился в суд, заявив, что ему так и не выплатили полностью сумму, которую он потратил на покупку деревьев. В конце января суд обязал чиновников вернуть ему 62,9 млн рублей, вопрос с ним был закрыт.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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