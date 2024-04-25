Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша готова помочь Украине вернуть на родину мужчин призывного возраста

Польша готова оказать Украине помощь по возвращению в страну мужчин призывного возраста, которые смогут принять участие в боевых действиях. Об этом в среду, 24 апреля, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает агентство Reuters.



Глава польского Минобороны считает, что многие поляки возмущаются тем, что видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе. Еще он добавил, что в прошлом уже Польша предлагала Украине помощь в возвращении тех, кто подлежит военной службе.



На вопрос о том, как отреагирует Польша, если Киев обратится за помощью в возращении украинских мужчин, министр ответил: «Возможна любая поддержка».