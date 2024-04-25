Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша готова помочь Украине вернуть на родину мужчин призывного возраста

Польша готова оказать Украине помощь по возвращению в страну мужчин призывного возраста, которые смогут принять участие в боевых действиях. Об этом в среду, 24 апреля, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает агентство Reuters.
Глава польского Минобороны считает, что многие поляки возмущаются тем, что видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе. Еще он добавил, что в прошлом уже Польша предлагала Украине помощь в возвращении тех, кто подлежит военной службе.
На вопрос о том, как отреагирует Польша, если Киев обратится за помощью в возращении украинских мужчин, министр ответил: «Возможна любая поддержка».
Накануне правительство Украины объявило, что паспорта мужчинам призывного возраста будут выдаваться только внутри страны, а не в иностранных дипломатических представительствах. Так, мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, проживающие за границей, не смогут продлить срок действия паспортов или получить новые.
В настоящее время в странах Европейского Союза проживает около 4,3 млн украинцев, из них около 860 тысяч — взрослые мужчины. На территории Польши во временном статусе находятся 950 тысяч украинцев.