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    Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша готова помочь Украине вернуть на родину мужчин призывного возраста

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    4 комментария

    Польша готова оказать Украине помощь по возвращению в страну мужчин призывного возраста, которые смогут принять участие в боевых действиях. Об этом в среду, 24 апреля, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает агентство Reuters.

    Глава польского Минобороны считает, что многие поляки возмущаются тем, что видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе. Еще он добавил, что в прошлом уже Польша предлагала Украине помощь в возвращении тех, кто подлежит военной службе.

    На вопрос о том, как отреагирует Польша, если Киев обратится за помощью в возращении украинских мужчин, министр ответил: «Возможна любая поддержка».

    Накануне правительство Украины объявило, что паспорта мужчинам призывного возраста будут выдаваться только внутри страны, а не в иностранных дипломатических представительствах. Так, мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, проживающие за границей, не смогут продлить срок действия паспортов или получить новые.

    В настоящее время в странах Европейского Союза проживает около 4,3 млн украинцев, из них около 860 тысяч — взрослые мужчины. На территории Польши во временном статусе находятся 950 тысяч украинцев.

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    УкраинаПольшаМужчины
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    Комментарии 4

    Slava_Rossii225 Апр 2024 в 03:26
    Принудительно загонять людей в окопы - это не от большого ума.
    +2−0
    27564035625 Апр 2024 в 02:27
    Не в ту сторону бежали беженцы.
    +1−0
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