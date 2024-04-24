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    Инфляция в России замедлилась, но совсем чуть-чуть

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    5 комментариев

    Инфляция в России по данным на 22 апреля составила 7,82% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития от 24 апреля. Неделю ранее инфляция составляла 7,83%.

    За прошедшую неделю рост цен на продовольственные товары ускорился до 0,13% с 0,1% на предыдущей неделе. Как пишет «Интерфакс», овощи подешевели в среднем на 0,5%. В том числе огурцы — на 4,3%, лук — на 1,6%, помидоры — на 1,1%. Выросли в цене свекла (+6,6%), капуста (+2%), морковь (+1,4%) и яблоки (+1%). Также подорожали баранина и сливочное масло — на 2,2% и 0,6% соответственно.

    В сегменте непродовольственных товаров цены почти не поменялись, а в секторе регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен замедлился до 0,06%.

    Вчера Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в 2024 году с ранее заявленных 4,5% до 5,1%.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что годовая инфляция в Петербурге замедлилась в марте до 7,06% по сравнению с февралем, в основном из-за динамики цен на авиаперелеты. Прирост цен в сфере услуг в марте снизился, а на продукты и непродовольственные товары увеличился.

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    Комментарии 5

    ProstoZloy24 Апр 2024 в 22:01
    А еще в России чуть-чуть уменьшилась гравитационная постоянная, зато немного выросла температура абсолютного нуля! ;)
    +0−0
    Панкихой24 Апр 2024 в 21:39
    ... но только низенько-низенько.
    +0−0
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