Инфляция в России замедлилась, но совсем чуть-чуть

Инфляция в России по данным на 22 апреля составила 7,82% в годовом выражении, говорится в обзоре Минэкономразвития от 24 апреля. Неделю ранее инфляция составляла 7,83%.



За прошедшую неделю рост цен на продовольственные товары ускорился до 0,13% с 0,1% на предыдущей неделе. Как пишет «Интерфакс», овощи подешевели в среднем на 0,5%. В том числе огурцы — на 4,3%, лук — на 1,6%, помидоры — на 1,1%. Выросли в цене свекла ( +6,6% ), капуста ( +2% ), морковь ( +1,4% ) и яблоки ( +1% ). Также подорожали баранина и сливочное масло — на 2,2% и 0,6% соответственно.