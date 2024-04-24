Вай, какие красивые. Во ФСИН показали новые модели спецодежды для заключенных

ФСИН России разработала новые модели спецодежды для отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Фотографии моделей опубликовала в среду, 24 апреля, пресс-служба ведомства.
Предлагается изменить цветовую гамму и внешний вид уже имеющейся одежды, а также ввести новые предметы одежды и обуви.
«Одежда играет важную роль в становлении осужденных на путь исправления, должна быть современной, комфортной и удобной», — говорится в сообщении ведомства.
Глава Минюста РФ Константин Чуйченко подчеркнул, что новые модели одежды улучат внешний вид осужденных и будут способствовать дальнейшей гуманизации условий их содержания.