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    Вай, какие красивые. Во ФСИН показали новые модели спецодежды для заключенных

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    16 комментариев

    ФСИН России разработала новые модели спецодежды для отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Фотографии моделей опубликовала в среду, 24 апреля, пресс-служба ведомства.

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    Предлагается изменить цветовую гамму и внешний вид уже имеющейся одежды, а также ввести новые предметы одежды и обуви.

    «Одежда играет важную роль в становлении осужденных на путь исправления, должна быть современной, комфортной и удобной», — говорится в сообщении ведомства.

    Глава Минюста РФ Константин Чуйченко подчеркнул, что новые модели одежды улучат внешний вид осужденных и будут способствовать дальнейшей гуманизации условий их содержания.

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    ФСИНМинюстОдежда
    ЛАЙК1
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    Комментарии 16

    27564035624 Апр 2024 в 21:49
    В такой и сбежать не стыдно будет.
    +0−0
    Рострелли24 Апр 2024 в 21:45
    В заключенном все должно быть прекрасно. И душа, и одежда, и тело. ()
    +1−0
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