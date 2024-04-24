Дорожники сжалились над дачниками: на майские с Киевского шоссе уберут реверс

На федеральной трассе Р-23 «Псков» в Ленобласти на все майские праздники уберут реверсивное движение в зонах ремонта. Такое решение заказчик и подрядчик работ приняли после многочисленных обращений жителей Петербурга и области.

Реверс снимут на период с 28 апреля по 12 мая на участках капремонта в Лужском районе, сообщает 24 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Сейчас, в частности, расширяют до 4 полос 12-километровый участок от Межозерного до Городца. Его планируют ввести в эксплуатацию уже этим летом. Там осталось уложить новое покрытие, нанести разметку, смонтировать разделитель и поставить дорожные знаки.

Основные же силы сейчас брошены на участки от Рождествено до начала обхода Мшинской — с 80-го по 111-й километр трассы. Работы там продолжались даже зимой. Сейчас рабочие продолжают вынимать торф, отсыпать песок и заменять грунт в основании дороги, а также укладывают новую дорожную одежду, расчищают полосу отвода от кустов и деревьев и строят съезды в Сорочкино.

На 103-м километре трассы идет капитальный ремонт моста через ручей Глубокий. Для строительно-монтажных работ и подвоза материалов спецтехника занимает одну из полос, поэтому там введено реверсивное движение.