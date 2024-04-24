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    Дорожники сжалились над дачниками: на майские с Киевского шоссе уберут реверс

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    1 комментарий

    ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    На федеральной трассе Р-23 «Псков» в Ленобласти на все майские праздники уберут реверсивное движение в зонах ремонта. Такое решение заказчик и подрядчик работ приняли после многочисленных обращений жителей Петербурга и области.

    Реверс снимут на период с 28 апреля по 12 мая на участках капремонта в Лужском районе, сообщает 24 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Сейчас, в частности, расширяют до 4 полос 12-километровый участок от Межозерного до Городца. Его планируют ввести в эксплуатацию уже этим летом. Там осталось уложить новое покрытие, нанести разметку, смонтировать разделитель и поставить дорожные знаки.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Основные же силы сейчас брошены на участки от Рождествено до начала обхода Мшинской — с 80-го по 111-й километр трассы. Работы там продолжались даже зимой. Сейчас рабочие продолжают вынимать торф, отсыпать песок и заменять грунт в основании дороги, а также укладывают новую дорожную одежду, расчищают полосу отвода от кустов и деревьев и строят съезды в Сорочкино.

    На 103-м километре трассы идет капитальный ремонт моста через ручей Глубокий. Для строительно-монтажных работ и подвоза материалов спецтехника занимает одну из полос, поэтому там введено реверсивное движение.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На этом отрезке, пролегающем через Парушино, Кузнецово, Беково, Покровку, Большую Ящеру и Сорочкино, шоссе тоже станет четырехполосным. Встречные потоки разделит двусторонний металлический отбойник. В населенных пунктах сделают заездные карманы на остановках и поставят новые остановочные павильоны, по обеим сторонам дороги проложат тротуары, переходы оснастят светофорами с кнопками вызова, смонтируют освещение, установят камеры видеонаблюдения и контроля скорости, а также шумозащитные экраны. Также на участке планируют разместить автоматический комплекс для взвешивания проезжающих машин.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Ввести в эксплуатацию отремонтированные участки трассы Р-23 «Псков» с 80-го по 97-й и с 97-го по 111-й километр планируется в 2025–2026 годах.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Ленинградская областьТрасса Р-23 ПсковРемонт дорог
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    Комментарии 1

    А202024 Апр 2024 в 19:21
    Жесть, Там всю жизнь идет ремонт, это бесконечная сказка, как метров Кудрово.
    +3−1
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