Ребенка, по голове которого в Парголово проехала машина, перевели из реанимации в палату

Десятилетний мальчик, по голове которого в Парголово проехала машина, был переведен из реанимации в палату, об этом 24 апреля стало известно «Фонтанке». Еще неделю назад специалисты детского клинического центра имени Раухфуса говорили о стабильно тяжелом состоянии ребенка, а теперь его готовят к выписке.

Десятилетний мальчик попал в больницу 13 апреля. На улице Первого Мая 34-летний водитель на машине «Тинго Вортекс» сбил его, когда он ехал на электросамокате по тротуару. По официальной информации, водитель был пьян.