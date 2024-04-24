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    Ребенка, по голове которого в Парголово проехала машина, перевели из реанимации в палату

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    1 комментарий

    Десятилетний мальчик, по голове которого в Парголово проехала машина, был переведен из реанимации в палату, об этом 24 апреля стало известно «Фонтанке». Еще неделю назад специалисты детского клинического центра имени Раухфуса говорили о стабильно тяжелом состоянии ребенка, а теперь его готовят к выписке.

    Десятилетний мальчик попал в больницу 13 апреля. На улице Первого Мая 34-летний водитель на машине «Тинго Вортекс» сбил его, когда он ехал на электросамокате по тротуару. По официальной информации, водитель был пьян.

    Расследуется дело о нарушении в нетрезвом виде ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, — ч. 2 ст. 264 УК РФ. Водителю грозит до семи лет лишения свободы, его заключили под стражу.

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    ДТППарголово
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    Комментарии 1

    28184290724 Апр 2024 в 19:37
    Это же кость ! )
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