Водитель, сбивший ребенка на электросамокате в Парголово, оказался пьян

Водитель, сбивший ребенка на электросамокате в Парголово, был задержан, сообщает 14 апреля пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел накануне на улице Первого Мая, когда 34-летний водитель автомобиля «Тинго Вортекс» сбил 10-летнего мальчика, который ехал на электросамокате по тротуару. Уточняется, что в этот момент мужчина заезжал во двор.

Ребенок был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с травмой головы. Когда полиция прибыла на место происшествия, водитель был пьян. Однако из-за того, что мужчина находился не за рулем авто, а рядом со своей машиной, в отношении него было составлен протокол за административное нарушение по статье 20.21 КоАП РФ — появление в общественных местах в состоянии опьянения.