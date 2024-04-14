Водитель, сбивший ребенка на электросамокате в Парголово, оказался пьян

Водитель, сбивший ребенка на электросамокате в Парголово, был задержан, сообщает 14 апреля пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел накануне на улице Первого Мая, когда
Ребенок был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с травмой головы. Когда полиция прибыла на место происшествия, водитель был пьян. Однако из-за того, что мужчина находился не за рулем авто, а рядом со своей машиной, в отношении него было составлен протокол за административное нарушение по статье 20.21 КоАП РФ — появление в общественных местах в состоянии опьянения.
В настоящее время проводится проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося с возможным возбуждением уголовного дела.
Ребенка спасают врачи клинического центра имени Раухфуса — он находится в реанимации, его состояние по-прежнему стабильно тяжелое. По данным «Фонтанки», машина проехала по голове мальчика.