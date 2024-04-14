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    Водитель, сбивший ребенка на электросамокате в Парголово, оказался пьян

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    Водитель, сбивший ребенка на электросамокате в Парголово, был задержан, сообщает 14 апреля пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел накануне на улице Первого Мая, когда 34-летний водитель автомобиля «Тинго Вортекс» сбил 10-летнего мальчика, который ехал на электросамокате по тротуару. Уточняется, что в этот момент мужчина заезжал во двор.

    Ребенок был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с травмой головы. Когда полиция прибыла на место происшествия, водитель был пьян. Однако из-за того, что мужчина находился не за рулем авто, а рядом со своей машиной, в отношении него было составлен протокол за административное нарушение по статье 20.21 КоАП РФ — появление в общественных местах в состоянии опьянения.

    В настоящее время проводится проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося с возможным возбуждением уголовного дела.

    Ребенка спасают врачи клинического центра имени Раухфуса — он находится в реанимации, его состояние по-прежнему стабильно тяжелое. По данным «Фонтанки», машина проехала по голове мальчика.

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    СамокатПьяный водитель
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