Пьяного водителя, сбившего 10-летнего мальчика в Парголово, заключили под стражу

Пьяного водителя, который сбил 10-летнего мальчика в Парголово, отправили под стражу до 13 июня, сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Меру пресечения избрал Выборгский районный суд.
Инцидент произошел 13 апреля на улице Первого Мая, когда
«Фонтанка.ру»
Расследуется дело о нарушении в нетрезвом виде правил ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека —
Ребенок с травмой головы был доставлен в клинический центр имени Раухфуса. По информации «Фонтанки», машина проехала по голове мальчика, его положили в реанимацию.
Как выяснила «Фонтанка», в 2012 году нетрезвый водитель был осужден Донецким районным судом Ростовской области по