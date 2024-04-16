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    Пьяного водителя, сбившего 10-летнего мальчика в Парголово, заключили под стражу

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    Пьяного водителя, который сбил 10-летнего мальчика в Парголово, отправили под стражу до 13 июня, сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Меру пресечения избрал Выборгский районный суд.

    Инцидент произошел 13 апреля на улице Первого Мая, когда 34-летний водитель на машине «Тинго Вортекс» сбил 10-летнего мальчика, который ехал на электросамокате по тротуару. На опубликованных кадрах видно, как ребенок двигался на большой скорости, в этот момент водитель выполнял левый поворот во двор. По официальной информации полиции, мужчина был пьян.

    «Фонтанка.ру»

    Расследуется дело о нарушении в нетрезвом виде правил ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека — ч. 2 ст. 264 УК РФ. Водителю грозит до семи лет лишения свободы.

    Ребенок с травмой головы был доставлен в клинический центр имени Раухфуса. По информации «Фонтанки», машина проехала по голове мальчика, его положили в реанимацию.

    Как выяснила «Фонтанка», в 2012 году нетрезвый водитель был осужден Донецким районным судом Ростовской области по ст. 112, ч. 1; ст. 158, ч. 2, п. «в»; ст. 69, ч. 2, УК РФ — кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, а также умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий. Он получил условный срок 2 года и 10 месяцев, а 13 июля 2015 года был амнистирован на основании постановления Госдумы.

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