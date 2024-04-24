Президент Лукашенко: «Мы никогда еще не жили так хорошо, как сейчас»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусы никогда еще так хорошо не жили, как сейчас, передает 24 апреля БЕЛТА. Об этом белорусский лидер заявил на заседании VII Всебелорусского народного собрания.
«Давайте честно признаем: мы никогда еще не жили так хорошо, как сейчас. Конечно, могли бы и лучше, но у нас нет того, что в Эмиратах и России (природных ресурсов. — Прим. ред.)», — сказал Лукашенко.
Он также заявил, что реальные денежные доходы белорусов в 10 раз превышают уровень середины 1990-х. «Сегодня почти 60% себя относят к среднему классу», — заявил Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул, что в стране «не было реальных социальных причин для мятежа» и революционных настроений.
Напомним, в Белоруссии вспыхнули протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Она не признала результаты выборов, заявив, что они сфальсифицированы.