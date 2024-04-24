Президент Лукашенко: «Мы никогда еще не жили так хорошо, как сейчас»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусы никогда еще так хорошо не жили, как сейчас, передает 24 апреля БЕЛТА. Об этом белорусский лидер заявил на заседании VII Всебелорусского народного собрания.



«Давайте честно признаем: мы никогда еще не жили так хорошо, как сейчас. Конечно, могли бы и лучше, но у нас нет того, что в Эмиратах и России (природных ресурсов. — Прим. ред.)», — сказал Лукашенко.



Он также заявил, что реальные денежные доходы белорусов в 10 раз превышают уровень середины 1990-х. «Сегодня почти 60% себя относят к среднему классу», — заявил Лукашенко.