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    Загруженность и внесудебные решения. О чем Путин говорил с новой главой Верховного суда Подносовой

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    4 комментария

    Президент РФ Владимир Путин встретился с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 23 апреля.

    Глава государства дал новому руководителю несколько напутствий. Прежде всего Путин попросил Подносову разобраться с загруженностью судов. «Вы знаете, разные предложения сформулированы, в том числе и Верховным судом. Надо с этим как следует разобраться, поработать», — подчеркнул президент.

    Кроме того, ряд решений, предложенных Верховным судом, сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме. Путин отметил, что там есть «тонкие вопросы», связанные с возможностью принятия внесудебных решений, в том числе по задолженности. Однако контроль со стороны судов все равно должен быть, добавил глава государства.

    В свою очередь Подносова поблагодарила президента за оказанное доверие в связи с назначением на должность.

    «Хочу вас заверить, что все силы, знания, опыт, конечно, положу на продолжение дела Вячеслава Михайловича Лебедева по укреплению и совершенствованию судебной системы», — заявила Подносова.

    Совет Федерации назначил Ирину Подносову на должность главы Верховного суда 17 апреля. Она сменила покойного Вячеслава Лебедева, бессменно возглавлявшего Верховный суд с советских времен — с 1989 года.

    Ирина Подносова окончила юридический факультет ЛГУ. По сообщениям СМИ, она была однокурсницей Владимира Путина. С 1990 года работала судьей Лужского горсуда Ленобласти. Через десять лет стала зампредседателя Ленинградского областного суда, а в 2017 — председателем. С 2016 года входит в Совет судей РФ, через два года была назначена зампредом Верховного суда России по предложению президента Владимира Путина.

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    Комментарии 4

    25267490123 Апр 2024 в 18:48
    "Ну, за холуизм!"
    +1−0
    26592706623 Апр 2024 в 18:38
    Фамилия у однокурсницы вождя весьма говорящая.................
    +1−0
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