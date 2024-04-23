Загруженность и внесудебные решения. О чем Путин говорил с новой главой Верховного суда Подносовой

Президент РФ Владимир Путин встретился с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 23 апреля.



Глава государства дал новому руководителю несколько напутствий. Прежде всего Путин попросил Подносову разобраться с загруженностью судов. «Вы знаете, разные предложения сформулированы, в том числе и Верховным судом. Надо с этим как следует разобраться, поработать», — подчеркнул президент.

Кроме того, ряд решений, предложенных Верховным судом, сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме. Путин отметил, что там есть «тонкие вопросы», связанные с возможностью принятия внесудебных решений, в том числе по задолженности. Однако контроль со стороны судов все равно должен быть, добавил глава государства.

