Загруженность и внесудебные решения. О чем Путин говорил с новой главой Верховного суда Подносовой

Президент РФ Владимир Путин встретился с новым председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 23 апреля.
Глава государства дал новому руководителю несколько напутствий. Прежде всего Путин попросил Подносову разобраться с загруженностью судов. «Вы знаете, разные предложения сформулированы, в том числе и Верховным судом. Надо с этим как следует разобраться, поработать», — подчеркнул президент.
Кроме того, ряд решений, предложенных Верховным судом, сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме. Путин отметил, что там есть «тонкие вопросы», связанные с возможностью принятия внесудебных решений, в том числе по задолженности. Однако контроль со стороны судов все равно должен быть, добавил глава государства.
В свою очередь Подносова поблагодарила президента за оказанное доверие в связи с назначением на должность.
«Хочу вас заверить, что все силы, знания, опыт, конечно, положу на продолжение дела Вячеслава Михайловича Лебедева по укреплению и совершенствованию судебной системы», — заявила Подносова.
Совет Федерации назначил Ирину Подносову на должность главы Верховного суда 17 апреля. Она сменила покойного Вячеслава Лебедева, бессменно возглавлявшего Верховный суд с советских времен — с 1989 года.