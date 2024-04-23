В Петербурге арестант попытался пронести в себе смартфон, который застрял при обыске

В колонии Петербурга после длительного свидания мужчина спрятал смартфон в прямой кишке и «не хотел его отдавать» сотрудникам ФСИН, которые все же обнаружили новинку в теле арестанта. Эту историю 23 апреля рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Все произошло 14 апреля. Заключенный ИК-7 Невского района во время длительного свидания получил от девушки смартфон. Вариантов для проноса устройства в камеру у заключенного было немного. После свидания мужчину ждал обыск, во время которого металлодетектор предательски сработал как раз в том месте, где и был спрятан телефон. Извлечь устройство, размер которого 9 см х 5 см х 1 см, самостоятельно не получилось. Пришлось прибегнуть к помощи медиков.