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    В Петербурге арестант попытался пронести в себе смартфон, который застрял при обыске

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    3 комментария

    В колонии Петербурга после длительного свидания мужчина спрятал смартфон в прямой кишке и «не хотел его отдавать» сотрудникам ФСИН, которые все же обнаружили новинку в теле арестанта. Эту историю 23 апреля рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

    Все произошло 14 апреля. Заключенный ИК-7 Невского района во время длительного свидания получил от девушки смартфон. Вариантов для проноса устройства в камеру у заключенного было немного. После свидания мужчину ждал обыск, во время которого металлодетектор предательски сработал как раз в том месте, где и был спрятан телефон. Извлечь устройство, размер которого 9 см х 5 см х 1 см, самостоятельно не получилось. Пришлось прибегнуть к помощи медиков.

    Сегодня в один из судебных участков Петербурга поступило административное дело о передаче запрещенных предметов лицам, отбывающим наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы (19.12 КоАП РФ). По делу проходит девушка, которая передала арестанту смартфон.

    Мировой судья вернул протокол для устранения недостатков вместе с телефоном.

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    ТелефонКолония
    ЛАЙК2
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    Ленинград 4423 Апр 2024 в 17:42
    Для устранения недостатков))) Отмыть смартфон?!)
    +1−0
    Pravda17823 Апр 2024 в 17:39
    Сам зашеварился....
    +1−0
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