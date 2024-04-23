Уголовное дело о наезде самокатчицы на ребёнка на Беринга прожило три дня. Второе — ещё меньше

Прокуратура отменила уголовное дело полиции против женщины, сбившей пятилетнего ребёнка на Васильевском острове. Ждать результатов экспертизы о степени тяжести причинённого вреда предстоит не только МВД.
Как стало известно «Фонтанке», решение об отмене постановления принято 23 апреля. Надзорное ведомство вернуло материал полиции для назначения и проведения экспертизы, которая установит, насколько серьёзный вред получил мальчик.
По предварительным данным, пятилетний ребёнок попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга легкой степени, линейным переломом затылочной кости и ушибом мягких тканей головы в минувшую пятницу. Изначально медики оценили его состояние как среднетяжёлое.
Отдел дознания УМВД квалифицировал случившееся по статье 118 УК — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Дело возбудили 20 апреля, в тот же день была задержана 52-летняя петербурженка. Уличная камера сняла, как выбежавший из-за ларька на улице Беринга, 27, мальчик оказался на пути её самоката.
Происшествие с электросамокатом привлекло внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил петербургскому следствию также возбудить дело. Его распоряжение было выполнено, наезд оценили как умышленное причинение тяжкого вреда (ст. 111 УК).
При этом в СК уточнили, что в больнице мальчик не задержался — после оказания помощи ему назначили амбулаторное лечение.