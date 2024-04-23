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    Суд в Петербурге отправил под стражу обвиняемого в заказном убийстве, совершенном 20 лет назад

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    2 комментария

    Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Смирнягина, обвиняемого в заказном убийстве, совершенном больше 20 лет назад. Об этом 23 апреля сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

    Следствие полагает, что в декабре 2003 года в г. Боровичи Новгородской области Смирнягин получил заказ на убийство петербургского предпринимателя Александра Рогозина за 15 000 евро. Смирнягин на тот момент входил в банду Зарипова. Тот согласился и привлек еще одного фигуранта — Ичина.

    «18.12.2003 около 19.00 Зарипов и Ичин, реализуя единый умысел со Смирнягиным, прибыли на зеленом ВАЗ-2106 к пос. Юкки ЛО и проследовали на естественную возвышенность, расположенную в 40 метрах от частного дома по ул. Песчаной. Там собрали винтовку Мосина и начали следить. Около 21.30 в зоне видимости действующих лиц появился Рогозин. Зарипов выстрелил ему в грудь. Потерпевший скончался», — сказано в сообщении пресс-службы.

    В 2003 году «Фонтанка» рассказывала об этом убийстве. Предприниматель Александр Рогозин руководил ЗАО «Проект-сервис» (грузоперевозки). 38-летнего бизнесмена застрелили во дворе собственного дома, на глазах у родственников и охраны. При осмотре места происшествия было установлено, что выстрел был произведен с расстояния примерно в 40 метров от дома. В лесном массиве было обнаружено самодельное устройство (упор) для установки огнестрельного оружия. Само оружие, а также гильза обнаружены не были.

    В 2011-м Смирнягин был осужден Санкт-Петербургским городским судом на 17 лет лишения свободы. Срок отбытия заканчивается сегодня. Смирнягин находится в СИЗО-1 для производства следственных действий по данному уголовному делу.

    Суд оставил его за решеткой до 19 мая 2024 года. Против меры фигурант возражал.

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    Комментарии 2

    Басик23 Апр 2024 в 18:05
    Отказался сотрудничать? Не пошел в добровольцы?
    +0−0
    26659709723 Апр 2024 в 17:18
    Надо же!! 20 лет молчал и все-таки раскололся... Не иначе - совесть замучила..
    +0−0
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