Суд в Петербурге отправил под стражу обвиняемого в заказном убийстве, совершенном 20 лет назад

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Смирнягина, обвиняемого в заказном убийстве, совершенном больше 20 лет назад. Об этом 23 апреля сообщает Объединенная пресс-служба судов города. Следствие полагает, что в декабре 2003 года в г. Боровичи Новгородской области Смирнягин получил заказ на убийство петербургского предпринимателя Александра Рогозина за 15 000 евро. Смирнягин на тот момент входил в банду Зарипова. Тот согласился и привлек еще одного фигуранта — Ичина.

«18.12.2003 около 19.00 Зарипов и Ичин, реализуя единый умысел со Смирнягиным, прибыли на зеленом ВАЗ-2106 к пос. Юкки ЛО и проследовали на естественную возвышенность, расположенную в 40 метрах от частного дома по ул. Песчаной. Там собрали винтовку Мосина и начали следить. Около 21.30 в зоне видимости действующих лиц появился Рогозин. Зарипов выстрелил ему в грудь. Потерпевший скончался», — сказано в сообщении пресс-службы.

В 2003 году «Фонтанка» рассказывала об этом убийстве. Предприниматель Александр Рогозин руководил ЗАО «Проект-сервис» (грузоперевозки). 38-летнего бизнесмена застрелили во дворе собственного дома, на глазах у родственников и охраны. При осмотре места происшествия было установлено, что выстрел был произведен с расстояния примерно в 40 метров от дома. В лесном массиве было обнаружено самодельное устройство (упор) для установки огнестрельного оружия. Само оружие, а также гильза обнаружены не были.