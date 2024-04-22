Скончался преподаватель рисунка Академии художеств Дмитрий Дергунов

В Петербурге 22 апреля после долгой болезни скончался Дмитрий Дергунов — художник, доцент кафедры рисунка факультета живописи Академии художеств, посвятивший своей работе почти
Родом из Липецка, он провел детство в Японии, с отличием окончил Саратовское художественное училище, затем перебрался в Петербург, где окончил живописный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени
Дипломная работа Дмитрия Дергунова была удостоена «Золотой медали» Министерства культуры СССР. Она называлась «Люди за мир», на ней изображены люди с плакатами, флагами и газетами в декорациях Римского форума.
Столице Италии и стройным венецианским пейзажам, а также другим городам и странам (но и любимому Петербургу, конечно), посвящены многие работы мастера, часто работавшего в разных художественных центрах Европы. К античности же восходит техника яичной темперы, в которой любил работать Дергунов.