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    Скончался преподаватель рисунка Академии художеств Дмитрий Дергунов

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    4 комментария

    В Петербурге 22 апреля после долгой болезни скончался Дмитрий Дергунов — художник, доцент кафедры рисунка факультета живописи Академии художеств, посвятивший своей работе почти 30 лет.

    Родом из Липецка, он провел детство в Японии, с отличием окончил Саратовское художественное училище, затем перебрался в Петербург, где окончил живописный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Учился у лучших: сначала — у выдающегося живописца, профессора Евсея Моисеенко, еще в советские годы участвовавшего в Венецианской биеннале. А позже, уже по окончании вуза, работал в творческой мастерской монументальной живописи под руководством профессора Андрея Мыльникова, чьи работы можно увидеть хоть на станции метро «Владимирская» (мозаичное панно «Изобилие»), хоть в Государственном Кремлевском дворце.

    Дипломная работа Дмитрия Дергунова была удостоена «Золотой медали» Министерства культуры СССР. Она называлась «Люди за мир», на ней изображены люди с плакатами, флагами и газетами в декорациях Римского форума.

    Фото: collection.artsacademymuseum.org
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    Столице Италии и стройным венецианским пейзажам, а также другим городам и странам (но и любимому Петербургу, конечно), посвящены многие работы мастера, часто работавшего в разных художественных центрах Европы. К античности же восходит техника яичной темперы, в которой любил работать Дергунов.

    Фото: collection.artsacademymuseum.org

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    Комментарии 4

    Что не так, Господи?!..)23 Апр 2024 в 00:12
    Рисунки понравились, трогают, как кино интересное посмотрел..
    +0−0
    rumet22 Апр 2024 в 23:36
    "Люди за мир" - золотая медаль минкульта СССР.
    Что надо знать про сегодняшний день страны...
    Светлая память, прекрасный художник.
    +3−0
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