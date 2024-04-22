Дамбу в селе Тюменской области, часть которой ранее заставили разбирать, помогала укреплять администрация

В селе Пахомова Ишимского района Тюменской области местные жители собственноручно построили дамбу, часть которой через пять часов после возведения пришлось разобрать. Конструкция может спасти от большой воды, но оказалась неугодна хозяевам одного из домов.



Как рассказала «Фонтанке» 22 апреля Елена Казакова, живущая в селе Пахомова более 40 лет, вода пока не подобралась к ее дому и соседним постройкам. По словам Елены, местные жители ждут второю волну.