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    Дамбу в селе Тюменской области, часть которой ранее заставили разбирать, помогала укреплять администрация

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    2 комментария

    В селе Пахомова Ишимского района Тюменской области местные жители собственноручно построили дамбу, часть которой через пять часов после возведения пришлось разобрать. Конструкция может спасти от большой воды, но оказалась неугодна хозяевам одного из домов.

    Как рассказала «Фонтанке» 22 апреля Елена Казакова, живущая в селе Пахомова более 40 лет, вода пока не подобралась к ее дому и соседним постройкам. По словам Елены, местные жители ждут второю волну.

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    «Самое смешное, что дамбу, которую нас заставили развернуть, вчера мы укрепляли с участием администрации», — говорит Елена Казакова. По словам Елены Казаковой, администрация прислала местным жителям еще песка, глины, полиэтилена, воды и мешков.

    Администрация вместе с главой Пахомовского сельского поселения Ольгой Буториной и в первый раз содействовала укреплению территорий домов.

    Возведение местными жителями дамбы внезапно обернулось скандалом. Хозяева одного из домов не только сделали так, что часть укрепления оказалась разобрана, но и подали на соседей в суд. На повторное укрепление постройки с участием администрации они уже никак не отреагировали, но и в процессе вновь не участвовали.

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    Комментарии 2

    Что не так, Господи?!..)22 Апр 2024 в 18:59
    Не можешь победить - возглавь!..)
    +0−0
    сVоих не бросаем22 Апр 2024 в 18:50
    напишите правду, хозяин жалобщик оказался сотрудником МЧС
    +2−0
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