«Надо копать и искать»: Лукашенко проинструктировал нового министра природных ресурсов Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 апреля провел встречу с Сергеем Масляком, назначенным на должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, и обозначил стоящие перед ним задачи. Об этом стало известно из сообщения государственного информационного агентства БелТА.

Глава государства усомнился в том, что в недрах страны «нет того, что нам нужно», и заявил, что для обнаружения всего необходимого «надо копать и искать». Обращаясь к Сергею Масляку, Лукашенко потребовал, чтобы тот «заставил всех в этом направлении работать. В Беларуси более-менее разведали месторождения минеральных удобрений, но я не верю, что у нас нет бо́льших объемов нефти. Вот если хоть в какой-то степени решишь эту задачу — это памятник можно ставить в любом месте».