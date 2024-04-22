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    «Надо копать и искать»: Лукашенко проинструктировал нового министра природных ресурсов Белоруссии

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    1 комментарий

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 апреля провел встречу с Сергеем Масляком, назначенным на должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, и обозначил стоящие перед ним задачи. Об этом стало известно из сообщения государственного информационного агентства БелТА.

    Глава государства усомнился в том, что в недрах страны «нет того, что нам нужно», и заявил, что для обнаружения всего необходимого «надо копать и искать». Обращаясь к Сергею Масляку, Лукашенко потребовал, чтобы тот «заставил всех в этом направлении работать. В Беларуси более-менее разведали месторождения минеральных удобрений, но я не верю, что у нас нет бо́льших объемов нефти. Вот если хоть в какой-то степени решишь эту задачу — это памятник можно ставить в любом месте».

    Ранее Александр Лукашенко запретил белорусским чиновникам жаловаться на санкции.

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    Александр Лукашенко
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    Комментарии 1

    26404468122 Апр 2024 в 14:24
    "нужно больше картошки"?
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