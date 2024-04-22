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    Жительница Стрельны заявила, что ее почти сутки удерживали в доме в Знаменке и избивали

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    5 комментариев

    Жительница Стрельны, обратившаяся в больницу с ушибами и гематомами, заявила, что знакомый мужчина почти сутки удерживал ее в частном доме на территории Знаменки.

    Как стало известно «Фонтанке» в понедельник, 22 апреля, 49-летняя женщина обратилась в больницу накануне. У нее обнаружили закрытую травму грудной клетки, ушибы, гематомы и ссадины. Она рассказала, что мужчина якобы удерживал ее в частном доме в Знаменке с 19 по 20 апреля и избивал. Женщине оказали медпомощь и отпустили.

    По данным «Фонтанки», материалы переданы в Следственный комитет. Пострадавшая написала заявление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и устанавливается местонахождение названного обидчика.

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    Комментарии 5

    Peterburzhec22 Апр 2024 в 12:30
    Ну не расчленил же! А всего лишь провел воспитательный процесс по смирению и повышению духовности и скрепности! Должна спасибо сказать!
    +2−2
    NSE22 Апр 2024 в 12:16
    А зачем она пошла в дом к этому мужчине? Ищут приключений, потом жалуются.
    +2−2
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