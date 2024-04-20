Региональные ведомства не смогут напрямую просить Минтруд о квотах на мигрантов

Правительство России изменило правила утверждения квот на иностранных работников. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на постановление кабмина.
В соответствии с документом, теперь направлять предложения в Минтруд о квотах для иностранных работников и об их перераспределении в течение года смогут только «высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации», а не каждое региональное ведомство. В случае Петербурга запрашивать квоты теперь будет правительство города.
При этом срок утверждения и распределения квот сокращается до пяти дней, в течение которых Минтруд будет должен опубликовать в интернете перечень специальностей, в которых у РФ есть потребность в текущем году.
Правительство РФ ежегодно устанавливает квоты на привлечение трудовых мигрантов с учетом потребностей регионов. В 2023 году Минтруд устанавливал квоту в размере 99,4 тысяч разрешений и еще 24,5 тысяч в резерве.
Ранее Минтруд предложил ограничить срок заключения трудовых договоров с мигрантами двумя годами и назначить компанию «Работа в России» государственным оператором, который будет осуществлять организованный набор таких работников.