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    Региональные ведомства не смогут напрямую просить Минтруд о квотах на мигрантов

    1993
    2 комментария

    Правительство России изменило правила утверждения квот на иностранных работников. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на постановление кабмина.

    В соответствии с документом, теперь направлять предложения в Минтруд о квотах для иностранных работников и об их перераспределении в течение года смогут только «высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации», а не каждое региональное ведомство. В случае Петербурга запрашивать квоты теперь будет правительство города.

    При этом срок утверждения и распределения квот сокращается до пяти дней, в течение которых Минтруд будет должен опубликовать в интернете перечень специальностей, в которых у РФ есть потребность в текущем году.

    Правительство РФ ежегодно устанавливает квоты на привлечение трудовых мигрантов с учетом потребностей регионов. В 2023 году Минтруд устанавливал квоту в размере 99,4 тысяч разрешений и еще 24,5 тысяч в резерве.

    Ранее Минтруд предложил ограничить срок заключения трудовых договоров с мигрантами двумя годами и назначить компанию «Работа в России» государственным оператором, который будет осуществлять организованный набор таких работников.

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    МинтрудКвоты на мигрантов
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    Комментарии 2

    28191662620 Апр 2024 в 01:10
    Для совместного труда на благо страны и ее руководства.
    +0−0
    Что не так, Господи?!..)20 Апр 2024 в 00:40
    Бургомистера бы нам.., хорошего такого, добротного..)
    +0−0
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