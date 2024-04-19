Губернатор Шумков: в Кургане наблюдается пик паводка

В Кургане наблюдается пик паводка. Об этом в эфире телеканала »Россия-24» заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.



«В городе Кургане сейчас наблюдается пик паводка. Самая большая точка напряжения — это участки дамбы», — сказал Шумков.



По словам губернатора, дамбу постройки 1962 года капитально ремонтировали в 2014-м. Накануне в местах, где проводился капремонт, часть дамбы начинала отслаиваться, возник непосредственный риск протечек. Дамбу укрепляли всю ночь. В работе участвовали волонтеры и спасатели.

Напомним, накануне в Курганской области призвали к немедленной эвакуации жителей трех микрорайонов из-за высокой нагрузки на дамбу. Шумков тогда сообщил, что уровень воды в реке Тобол в некоторых местах превысил максимум 1994 года.