«Радостно отзигуют друг друга». Телеэксперты рассказали, кто живет внутри информационного пузыря

Денежную помощь американского «папика» двум «содержанкам» — Израилю и Украине — обсуждали на этой неделе ведущие и гости общественно-политических ток-шоу на Первом канале, «
Основные тезисы свежего выпуска:
- Киев может оказаться без американской помощи, так как ее отдадут Израилю.
- Украина — молоток, который портится, но аналогичных «на постсоветском пространстве до фига».
- «Удары возмездия» Ирана рушат украинскую государственность, которой, по откровению Жириновского, в 2024 году уже не будет.
- Расходы Ирана были «в десятки раз меньше», чем траты Израиля, а из-за этих подсчетов президент Зеленский выплакал «пять литров слез».
Когда «нацистские палаты» с разных частей света «радостно отзигуют друг друга», от кого зависит будущее Украины и кто на самом деле живет внутри информационного пузыря, — в традиционной «Коробке передач».