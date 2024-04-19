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    «Радостно отзигуют друг друга». Телеэксперты рассказали, кто живет внутри информационного пузыря

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    14 комментариев

    Денежную помощь американского «папика» двум «содержанкам» — Израилю и Украине — обсуждали на этой неделе ведущие и гости общественно-политических ток-шоу на Первом канале, «России 1» и НТВ. Концентрированный обзор российских телепередач 19 апреля публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

    Основные тезисы свежего выпуска:

    • Киев может оказаться без американской помощи, так как ее отдадут Израилю.
    • Украина — молоток, который портится, но аналогичных «на постсоветском пространстве до фига».
    • «Удары возмездия» Ирана рушат украинскую государственность, которой, по откровению Жириновского, в 2024 году уже не будет.
    • Расходы Ирана были «в десятки раз меньше», чем траты Израиля, а из-за этих подсчетов президент Зеленский выплакал «пять литров слез».

    Когда «нацистские палаты» с разных частей света «радостно отзигуют друг друга», от кого зависит будущее Украины и кто на самом деле живет внутри информационного пузыря, — в традиционной «Коробке передач».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 14

    NikIvanov20 Апр 2024 в 05:55
    «История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй раз - в виде фарса»...
    +1−0
    Басик20 Апр 2024 в 03:11
    Транквилизаторы, покой, комната с мягкими стенами и дверью без ручки. Тогда ещё есть слабая надежда:))
    +4−2
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