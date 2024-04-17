Отметка в 10 метров пройдена. Губернатор Шумков показал, что ждет город Курган

Губернатор Курганской области Вадим Шумков показал землякам, что надвигается на Курган. В ночь на 17 апреля Шумков опубликовал в своем телеграм-канале снятый с высоты птичьего полета ролик. Он демонстрирует затопленные районы на окраине города.
«В Кетовском округе уровень воды в Тоболе уже более 10 метров. В Кургане перешагнул за 8 метров. Это означает, что и здесь уровень воды будет продолжать расти. А это значит, нужно срочно эвакуироваться из подтопляемых территорий», — написал Шумков.
Он призвал курганцев «не испытывать судьбу, высиживая на крыше».
А ведь еще в полдень 16 апреля уровень воды в Тоболе у Кургана был «всего» 748 см. Но местные власти уже тогда предупреждали, что в сторону Кургана идет «колоссальный объем» воды.
Напомним, в 2024 году паводок затронул многие российские регионы, даже в Карелии перекрыли часть трассы «Кола» на подъезде к Петрозаводску. Больше всего подтопленных домов — в Оренбургской области. В Тюменской области началась срочная эвакуация.