Отметка в 10 метров пройдена. Губернатор Шумков показал, что ждет город Курган

Губернатор Курганской области Вадим Шумков показал землякам, что надвигается на Курган. В ночь на 17 апреля Шумков опубликовал в своем телеграм-канале снятый с высоты птичьего полета ролик. Он демонстрирует затопленные районы на окраине города.

«В Кетовском округе уровень воды в Тоболе уже более 10 метров. В Кургане перешагнул за 8 метров. Это означает, что и здесь уровень воды будет продолжать расти. А это значит, нужно срочно эвакуироваться из подтопляемых территорий», — написал Шумков.



Он призвал курганцев «не испытывать судьбу, высиживая на крыше».