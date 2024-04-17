    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 4

    0 м/с, штиль

    749мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd94.07eur99.93

    Отметка в 10 метров пройдена. Губернатор Шумков показал, что ждет город Курган

    1603
    обсудить

    Губернатор Курганской области Вадим Шумков показал землякам, что надвигается на Курган. В ночь на 17 апреля Шумков опубликовал в своем телеграм-канале снятый с высоты птичьего полета ролик. Он демонстрирует затопленные районы на окраине города.

    «В Кетовском округе уровень воды в Тоболе уже более 10 метров. В Кургане перешагнул за 8 метров. Это означает, что и здесь уровень воды будет продолжать расти. А это значит, нужно срочно эвакуироваться из подтопляемых территорий», — написал Шумков.

    Он призвал курганцев «не испытывать судьбу, высиживая на крыше».

    А ведь еще в полдень 16 апреля уровень воды в Тоболе у Кургана был «всего» 748 см. Но местные власти уже тогда предупреждали, что в сторону Кургана идет «колоссальный объем» воды.

    Напомним, в 2024 году паводок затронул многие российские регионы, даже в Карелии перекрыли часть трассы «Кола» на подъезде к Петрозаводску. Больше всего подтопленных домов — в Оренбургской области. В Тюменской области началась срочная эвакуация.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Курганская областьПаводок
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close