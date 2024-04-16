На Курган «идет колоссальный объем воды». Орск снова под угрозой

«Уровень воды в Тоболе продолжает расти. В сторону Кургана идет колоссальный объем воды», — сообщает администрация области и призывает жителей срочно эвакуироваться из зон подтопления.
К полудню уровень воды в Тоболе у Кургана достиг
Оренбургский Орск снова под угрозой. На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу, вода может пойти в Орск и в расположенный рядом с ним поселок Тукай (там объявлена эвакуация).
Оренбуржцам, пострадавшим в результате ЧС, приостановили начисление платежей за услуги водоснабжения и водоотведения. Также им временно перестанут начислять пени и неустойки за просроченную ранее оплату коммунальных услуг. В течение апреля — мая действует мораторий на поверку (замену) приборов учёта воды. Опломбировка новых счетчиков, установленных взамен вышедших из строя в результате затопления, также будет осуществляться бесплатно, сообщает местная администрация.
Паводок затронул многие российские регионы, даже в Карелии перекрыли часть трассы «Кола» на подъезде к Петрозаводску. Больше всего подтопленных домов — в Оренбургской области. В Тюменской области началась срочная эвакуация.