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    На Курган «идет колоссальный объем воды». Орск снова под угрозой

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    «Уровень воды в Тоболе продолжает расти. В сторону Кургана идет колоссальный объем воды», — сообщает администрация области и призывает жителей срочно эвакуироваться из зон подтопления.

    К полудню уровень воды в Тоболе у Кургана достиг 748 см. В селе Темляково Кетовского округа за два часа вода прибавила 21 см. Сегодня в регионе сильный дождь и южный ветер до 14 м/с, что будет способствовать ускорению течения воды в сторону Кургана.

    Оренбургский Орск снова под угрозой. На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу, вода может пойти в Орск и в расположенный рядом с ним поселок Тукай (там объявлена эвакуация).

    Оренбуржцам, пострадавшим в результате ЧС, приостановили начисление платежей за услуги водоснабжения и водоотведения. Также им временно перестанут начислять пени и неустойки за просроченную ранее оплату коммунальных услуг. В течение апреля — мая действует мораторий на поверку (замену) приборов учёта воды. Опломбировка новых счетчиков, установленных взамен вышедших из строя в результате затопления, также будет осуществляться бесплатно, сообщает местная администрация.

    Паводок затронул многие российские регионы, даже в Карелии перекрыли часть трассы «Кола» на подъезде к Петрозаводску. Больше всего подтопленных домов — в Оренбургской области. В Тюменской области началась срочная эвакуация.

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