МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году на 0,6%. Минэкономразвития может последовать его примеру

Международный валютный фонд обновил свой январский прогноз динамики российской экономики в 2024 году, повысив рост ВВП РФ с 2,6% до 3,2%. Об этом стало известно 16 апреля из обзора мировой экономики World Economic Outlook. Заново был оценен и рост российской экономики в 2025 году: ожидаемые показатели поднялись до 1,8% с 1,1%.



Новый прогноз МВФ на 2024 год превысил текущие ожидания Минэкономразвития (2,2%) и Банка России (1,0–2,0%). В связи с этим Министерство экономического развития может изменить ранее сделанные прогнозы и повысить оценку по ВВП «с учетом уверенного роста экономики в начале года». Об этом сообщил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов (цитата по «Интерфаксу»). Он же назвал обновленный прогноз МВФ о росте российского ВВП в 2025 году «излишне пессимистичным», констатировав, что «позитивная динамика отмечается во всех ключевых секторах экономики: в обрабатывающей промышленности, ориентированной на внутренний спрос (пищевой промышленности, производстве бытовой техники), в строительстве и розничной торговле.