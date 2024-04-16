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    МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году на 0,6%. Минэкономразвития может последовать его примеру

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    Международный валютный фонд обновил свой январский прогноз динамики российской экономики в 2024 году, повысив рост ВВП РФ с 2,6% до 3,2%. Об этом стало известно 16 апреля из обзора мировой экономики World Economic Outlook. Заново был оценен и рост российской экономики в 2025 году: ожидаемые показатели поднялись до 1,8% с 1,1%.

    Новый прогноз МВФ на 2024 год превысил текущие ожидания Минэкономразвития (2,2%) и Банка России (1,0–2,0%). В связи с этим Министерство экономического развития может изменить ранее сделанные прогнозы и повысить оценку по ВВП «с учетом уверенного роста экономики в начале года». Об этом сообщил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов (цитата по «Интерфаксу»). Он же назвал обновленный прогноз МВФ о росте российского ВВП в 2025 году «излишне пессимистичным», констатировав, что «позитивная динамика отмечается во всех ключевых секторах экономики: в обрабатывающей промышленности, ориентированной на внутренний спрос (пищевой промышленности, производстве бытовой техники), в строительстве и розничной торговле.

    По словам Денисова, в ближайшей перспективе на развитие экономики будут влиять три ключевых фактора: денежно-кредитная политика, динамика инвестиций и темпы повышения производительности труда.

    Ранее Владимир Путин заявлял, что некоторые отрасли экономики в России показали в 2023 году двузначные темпы роста.

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    МВФПрогноз ВВПРоссийская экономикаЛев ДенисовМинэкономразвития
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