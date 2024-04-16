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    Более 200 животных погибли при пожаре в зоопарке в Евпатории

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    МЧС России

    В Крыму 16 апреля тушили крупный пожар в контактном зоопарке. По предварительной оценке, в нем погибли несколько сотен животных. Пожарные спасли женщину и двух медведей.

    Ночью огонь полностью охватил территорию контактного зоопарка «Тропикпарк» на улице Токарева в Евпатории, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю. Площадь пожара составила 625 квадратных метров. Произошло обрушение конструкций. Тушение осложнялось тем, что в вольерах было сено.

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    В задымленном помещении пожарные обнаружили женщину, ее вывели и передали медикам, сообщает пресс-служба МЧС России. Также сотрудникам МЧС удалось спасти двух медведей. «Спасены медведи, чей вольер был на первом этаже, и еще несколько животных», — рассказали РИА «Новости» в экстренных службах.

    В результате пожара погибли, по предварительным оценкам, более 200 животных, пишет ТАСС со ссылкой на представителя зоопарка. По его словам, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания проводки холодильника.

    На месте пожара работают дознаватели. Следователи СК начали проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание небезопасных услуг»). Проверку организовала и прокуратура региона.

    Фото: МЧС России

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