Более 200 животных погибли при пожаре в зоопарке в Евпатории

В Крыму 16 апреля тушили крупный пожар в контактном зоопарке. По предварительной оценке, в нем погибли несколько сотен животных. Пожарные спасли женщину и двух медведей.

Ночью огонь полностью охватил территорию контактного зоопарка «Тропикпарк» на улице Токарева в Евпатории, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю. Площадь пожара составила 625 квадратных метров. Произошло обрушение конструкций. Тушение осложнялось тем, что в вольерах было сено.