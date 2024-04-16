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    «Мне с тобой не интересно разговаривать». Пьяных водителей ловили в Петербурге и области в выходные

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    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    В минувшие выходные, 13–14 апреля, на дорогах Петербурга и Ленинградской области прошел масштабный рейд «Нетрезвый водитель». За два дня сотрудники ГИБДД отловили две с половиной сотни пьяных за рулем.

    Десятки экипажей ДПС дежурили в выходные на основных магистралях двух регионов, сообщает 16 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Всего дорожные полицейские выявили более 256 нетрезвых водителей. Из них 126 автомобилистов после теста на алкоголь привлекли к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ за пьяную езду, еще 104 человека получили протоколы по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ — за отказ пройти медосвидетельствование, несмотря на признаки опьянения.

    Один из задержанных на вопрос, зачем садится нетрезвым за руль, стал утверждать, что он не водитель, а «просто шел мимо» и его «словили как пешехода». А после заявил снимавшему на видео сотруднику: «Мне с тобой не интересно разговаривать».

    Еще 26 водителей попались пьяными за рулем повторно, заработав уголовные дела по статье 264.1 УК РФ. Если получившим административные материалы грозит штраф и лишение прав на 1,5–2 года, то уголовная статья предусматривает более суровое наказание.

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    ПетербургЛенинградская областьПьяный водительГИБДД
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