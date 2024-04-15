Путин покритиковал губернатора Волгоградской области за снижение рождаемости

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание волгоградского губернатора Андрея Бочарова на снижение рождаемости в регионе вдвое. Об этом в понедельник, 15 апреля, глава государства сказал в ходе видеоконференции, передает РИА Новости.

«В два раза больше, чем по стране, снизилась рождаемость. Все-таки в два раза — многовато», — сказал Путин и отметил, что «Волгоград такое место хорошее».



Однако глава государства все же пожелал губернатору Волгоградской области Бочарову удачи на выборах главы региона в сентябре.