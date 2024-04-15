У ленивцев в Ленинградском зоопарке пополнение: малыш еще ездит на маме, но уже тянется к взрослой еде

В Ленинградском зоопарке — пополнение. У двупалых ленивцев Ирвина и Сони родился детеныш. Материнские нежности показал на видео комитет по культуре Петербурга. Детеныш появился на свет 2 марта, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Ленинградского зоопарка. Малыш еще постоянно при маме, вися на ней большую часть времени, поэтому сотрудники пока не могут определить пол и, соответственно, выбрать ему имя. Питается он в основном материнским молоком, но уже тянется к взрослой пище, когда мама идет есть. У малыша уже имеются зубы, поэтому он понемногу пробует салат, вареную картошку и яблоко.

Ленивцы — необычные и очень интересные животные. Большую часть времени они проводят, вися на ветках, и даже едят вниз головой. В природе они обитают в Южной Америке. Несмотря на стереотипы, они могут быть весьма шустрыми, например, когда добираются до пищи, отметили в зоопарке.

До этого в Ленинградском зоопарке жили три представителя этого вида: самец Ирвин и две взрослые самочки Кузя и Соня. Теперь с ними еще месячный детеныш. Увидеть ленивцев можно в павильоне «Приматы», их вольер — первый справа со стороны львятника. Но стоит иметь в виду, что днем ленивцы по большей части спят и начинают проявлять активность к вечеру. В дневное время больше шансов увидеть только их спины в домиках.