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    У ленивцев в Ленинградском зоопарке пополнение: малыш еще ездит на маме, но уже тянется к взрослой еде

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    Комитет по культуре Петербурга

    В Ленинградском зоопарке — пополнение. У двупалых ленивцев Ирвина и Сони родился детеныш. Материнские нежности показал на видео комитет по культуре Петербурга.

    Детеныш появился на свет 2 марта, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Ленинградского зоопарка. Малыш еще постоянно при маме, вися на ней большую часть времени, поэтому сотрудники пока не могут определить пол и, соответственно, выбрать ему имя. Питается он в основном материнским молоком, но уже тянется к взрослой пище, когда мама идет есть. У малыша уже имеются зубы, поэтому он понемногу пробует салат, вареную картошку и яблоко.

    Ленивцы — необычные и очень интересные животные. Большую часть времени они проводят, вися на ветках, и даже едят вниз головой. В природе они обитают в Южной Америке. Несмотря на стереотипы, они могут быть весьма шустрыми, например, когда добираются до пищи, отметили в зоопарке.

    До этого в Ленинградском зоопарке жили три представителя этого вида: самец Ирвин и две взрослые самочки Кузя и Соня. Теперь с ними еще месячный детеныш. Увидеть ленивцев можно в павильоне «Приматы», их вольер — первый справа со стороны львятника. Но стоит иметь в виду, что днем ленивцы по большей части спят и начинают проявлять активность к вечеру. В дневное время больше шансов увидеть только их спины в домиках.

    В прошлом году ленивцам обновили вольер, и теперь им удобно передвигаться по ярусам. Сосед у них тоже весьма необычен — это ночная обезьяна дурукули по имени Инок. В марте ему исполнилось 30 лет. Это настоящий долгожитель Ленинградского зоопарка. Обычно даже в неволе они живут лет до 25.

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