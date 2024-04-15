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    В парламенте Грузии оппозиционный депутат напал на лидера фракции. Видео

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    В грузинском парламенте глава оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили напал на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе. В этот момент второй рассказывал с трибуны про законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщает «Спутник-Грузия».

    Кадры начала потасовки запечатлела камера трансляции. Ее оперативно закончили.

    Как пишет издание, в понедельник в парламенте Грузии началось рассмотрение законопроекта об «иноагентах» на фоне протестов. Оппозиционные депутаты протестовали в здании парламента, а снаружи — представители неправительственных организаций и гражданского сектора. Они выступают против законопроекта об «иноагентах».

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