Блогер Портнягин признал вину по делу о неуплате налогов. Отмывание денег он отрицает

Бизнесмен и блогер Дмитрий Портнягин признал вину по делу о неуплате налогов на 124 млн рублей. Об этом сообщил его адвокат Михаил Мушаилов, передает ТАСС 14 апреля.
По его словам, ранее Портнягин погасил сумму, которую ему вменяли по статье «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере». «Из этого следует, что он признал вину в этом деянии. В отмывании денег, добытых преступным путем, он не виноват, так как на его доход начислялся налог, а, значит, они не были добыты преступным путем», — сказал адвокат.
По его словам, до настоящего момента бизнесмен остается задержанным. В понедельник ожидается избрание ему меры пресечения, передает слова адвоката РИА Новости.
11 апреля стало известно о возбуждении в отношении Портнягина уголовного дела по статьям о неуплате налогов и отмывании денег. Правоохранители провели обыски у него дома, а также в принадлежащих ему бизнес-клубе Club 500 и банном комплексе Siberia. Его жену задержали, после допроса она была отпущена. Портнягин в тот же день пообещал выплатить долг в 64 млн рублей, и чуть позже в СКР подтвердили, что он полностью возместил ущерб по делу. Сам он, по его словам, находился на момент обысков в зоне СВО.