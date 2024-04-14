Блогер Портнягин признал вину по делу о неуплате налогов. Отмывание денег он отрицает

Бизнесмен и блогер Дмитрий Портнягин признал вину по делу о неуплате налогов на 124 млн рублей. Об этом сообщил его адвокат Михаил Мушаилов, передает ТАСС 14 апреля.



По его словам, ранее Портнягин погасил сумму, которую ему вменяли по статье «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере». «Из этого следует, что он признал вину в этом деянии. В отмывании денег, добытых преступным путем, он не виноват, так как на его доход начислялся налог, а, значит, они не были добыты преступным путем», — сказал адвокат.

