Иран подтвердил запуск БПЛА и заявил о ракетной атаке по Израилю, передает иранское агентство Fars.
Для атаки на Израиль задействованы беспилотники-камикадзе Shahed, передает Sky News Arabia.
Иранский Корпус стражей исламской революции подтверждает запуск беспилотников по целям на территории Израиля, передает ТАСС со ссылкой на иранский гостелеканал Press TV.
Телеканал Al Arabiya в свою очередь утверждает, что Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля.
Ранее США предупреждали, что Иран может атаковать территорию Израиля рано утром 14 апреля в ответ на удар по консульству исламской республики в Дамаске.