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    В ресторане на Ворошилова стреляли и душили посетителей

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    Незабываемый праздник устроил себе именинник с травматическим пистолетом в мясном ресторане «Мясо&Хлеб» в Невском районе Петербурга. Он делился воспоминаниями с полицией, ещё двое — с медиками.

    Экстренные службы на улицу Ворошилова, 3, вызвали накануне немногим позже десяти часов вечера, когда атмосфера в заведении уже была далека от уюта, стало известно «Фонтанке» 13 апреля. Звонивший рассказал, что один из посетителей душит людей и стреляет.

    Подоспевшие на место полицейские задержали жителя Подпорожья. С травматическим пистолетом он отмечал то ли День космонавтики, то ли 44-й день рождения, который календарно был за день до этого. После себя оставил пять гильз.

    Одну пулю предстоит доставать из стопы 45-летнего пострадавшего. Его увезли в больницу в удовлетворительном, но сильно нетрезвом состоянии. Обратиться к медикам пришлось и 21-летней девушке — у неё ушибы на шее.

    Возмутитель спокойствия провёл остаток ночи в отделе полиции. Пока он получил протокол о мелком хулиганстве. Возбуждение уголовного дела — вероятно, вопрос времени. Первым для жителя Подпорожья оно не станет. По предварительным данным, в конце девяностых — начале нулевых его несколько раз привлекали к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда, наркотики, мошенничество и грабёж.

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    Стрельба в ресторане
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