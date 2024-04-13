В ресторане на Ворошилова стреляли и душили посетителей

Незабываемый праздник устроил себе именинник с травматическим пистолетом в мясном ресторане «Мясо&Хлеб» в Невском районе Петербурга. Он делился воспоминаниями с полицией, ещё двое — с медиками.



Экстренные службы на улицу Ворошилова, 3, вызвали накануне немногим позже десяти часов вечера, когда атмосфера в заведении уже была далека от уюта, стало известно «Фонтанке» 13 апреля. Звонивший рассказал, что один из посетителей душит людей и стреляет.

Подоспевшие на место полицейские задержали жителя Подпорожья. С травматическим пистолетом он отмечал то ли День космонавтики, то ли 44-й день рождения, который календарно был за день до этого. После себя оставил пять гильз.