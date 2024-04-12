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    МИД Киргизии выразил озабоченность из-за действий полиции РФ в отношении семьи дипломата

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    Из-за действий российской полиции в отношении семьи киргизского дипломата в Москве МИД республики выразил озабоченность. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Киргизии.

    В консульском департаменте МИДа Киргизии состоялась встреча с советником-консулом посольства РФ Андреем Бурьевым.

    «Была выражена озабоченность кыргызской стороны действиями сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в отношении членов семьи советника посольства Кыргызской Республики в городе Москве», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

    МИД Киргизии заявляет, что подобные действия со стороны правоохранительных органов России являются «недопустимыми, требуют тщательного разбирательства и привлечения виновных лиц к ответственности».

    Другие подробности ведомство не сообщает.

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