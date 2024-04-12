МИД Киргизии выразил озабоченность из-за действий полиции РФ в отношении семьи дипломата

Из-за действий российской полиции в отношении семьи киргизского дипломата в Москве МИД республики выразил озабоченность. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Киргизии.

В консульском департаменте МИДа Киргизии состоялась встреча с советником-консулом посольства РФ Андреем Бурьевым.

«Была выражена озабоченность кыргызской стороны действиями сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в отношении членов семьи советника посольства Кыргызской Республики в городе Москве», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.