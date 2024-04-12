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    РБК: Минтранс России поручил усилить защиту аэропортов от беспилотников

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    Минтранс поручил усилить защиту аэропортов от атак беспилотников, сообщает 12 апреля РБК со ссылкой на информированный источник.

    Уточняется, что речь идет об аэродромах первой и второй категорий объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), то есть — с наибольшими рисками внешнего воздействия или с высоким потенциальным ущербом в случае атак. В России таких более 50.

    «Минтрансом совместно с подведомственными агентствами <...> выработаны рекомендации <...> по защите отдельных объектов транспорта от неправомерного использования беспилотных аппаратов», — цитирует РБК заявление пресс-службы министерства.

    По данным РБК, поручение адресовано подразделениям транспортной безопасности (ПТБ). Сами компании — операторы аэропортов сегодня не имеют законных оснований сбивать беспилотники. Но такие полномочия есть, например, у ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса Российской Федерации».

    Всего в России 228 аэродромов гражданской авиации, количество функционирующих аэропортов на февраль 2023 года оценивалось в 180.

    Напомним, в Ленинградской области в марте запретили публиковать информацию и изображения последствий применения беспилотников. Для чего наложены такие ограничения, на кого они распространяются и что грозит за нарушение — «Фонтанка» разбиралась здесь.

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