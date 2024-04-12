РБК: Минтранс России поручил усилить защиту аэропортов от беспилотников

Минтранс поручил усилить защиту аэропортов от атак беспилотников, сообщает 12 апреля РБК со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что речь идет об аэродромах первой и второй категорий объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), то есть — с наибольшими рисками внешнего воздействия или с высоким потенциальным ущербом в случае атак. В России таких более 50.



«Минтрансом совместно с подведомственными агентствами <...> выработаны рекомендации <...> по защите отдельных объектов транспорта от неправомерного использования беспилотных аппаратов», — цитирует РБК заявление пресс-службы министерства.

