РБК: Минтранс России поручил усилить защиту аэропортов от беспилотников

Минтранс поручил усилить защиту аэропортов от атак беспилотников, сообщает 12 апреля РБК со ссылкой на информированный источник.
Уточняется, что речь идет об аэродромах первой и второй категорий объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), то есть — с наибольшими рисками внешнего воздействия или с высоким потенциальным ущербом в случае атак. В России таких более 50.
«Минтрансом совместно с подведомственными агентствами <...> выработаны рекомендации <...> по защите отдельных объектов транспорта от неправомерного использования беспилотных аппаратов», — цитирует РБК заявление пресс-службы министерства.
По данным РБК, поручение адресовано подразделениям транспортной безопасности (ПТБ). Сами компании — операторы аэропортов сегодня не имеют законных оснований сбивать беспилотники. Но такие полномочия есть, например, у ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса Российской Федерации».
Всего в России 228 аэродромов гражданской авиации, количество функционирующих аэропортов на февраль 2023 года оценивалось в 180.
Напомним, в Ленинградской области в марте запретили публиковать информацию и изображения последствий применения беспилотников. Для чего наложены такие ограничения, на кого они распространяются и что грозит за нарушение — «Фонтанка» разбиралась здесь.