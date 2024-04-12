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    Неизвестный с ножом накинулся на полицейских в Уфе: что известно к этому часу

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    Утром 12 апреля в Уфе на улице Карла Маркса полиция задержала окровавленного мужчину, до этого были слышны звуки стрельбы, сообщает городской портал Ufa1.ru со ссылкой на очевидцев.

    Фото: ufa1.ru
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    Пресс-служба ГУ МВД Башкирии уточняет информацию.

    На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что рядом с мужчиной находятся врачи, которые оказывают ему медицинскую помощь. В региональном минздраве сообщили изданию, что в результате происшествия два оперативника получили ножевые ранения, их доставили в госпиталь ветеранов войн. После осмотра один из правоохранителей отказался от госпитализации, второму продолжают оказывать помощь. Мужчину с ножом доставили в РКБ имени Куватова — у него также есть ножевые ранения, уточнили в министерстве.

    Фото: ufa1.ru
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    «Он ходил, сам с собой разговаривал, нож то доставал, то прятал», — рассказал один из очевидцев. По его словам, когда прибыли полиция и психолог, мужчина ударил ножом двоих человек, а полицейские открыли огонь.

    Фото: ufa1.ru
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    Судя по видеозаписи с места происшествия, у мужчины в руках был предмет, похожий на нож.

    ufa1.ru

    Фото: ufa1.ru
    Фото: ufa1.ru
    Фото: ufa1.ru

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    Комментарии 4

    Guddd-Head12 Апр 2024 в 11:36
    Весна!
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