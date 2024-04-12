Неизвестный с ножом накинулся на полицейских в Уфе: что известно к этому часу

Утром 12 апреля в Уфе на улице Карла Маркса полиция задержала окровавленного мужчину, до этого были слышны звуки стрельбы, сообщает городской портал Ufa1.ru со ссылкой на очевидцев.
Пресс-служба ГУ МВД Башкирии уточняет информацию.
На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что рядом с мужчиной находятся врачи, которые оказывают ему медицинскую помощь. В региональном минздраве сообщили изданию, что в результате происшествия два оперативника получили ножевые ранения, их доставили в госпиталь ветеранов войн. После осмотра один из правоохранителей отказался от госпитализации, второму продолжают оказывать помощь. Мужчину с ножом доставили в РКБ имени Куватова — у него также есть ножевые ранения, уточнили в министерстве.
«Он ходил, сам с собой разговаривал, нож то доставал, то прятал», — рассказал один из очевидцев. По его словам, когда прибыли полиция и психолог, мужчина ударил ножом двоих человек, а полицейские открыли огонь.
Судя по видеозаписи с места происшествия, у мужчины в руках был предмет, похожий на нож.