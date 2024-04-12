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    Мародёры активизировались на затопленных территориях. Под Курганом одного поймали

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    Одной из основных задач полиции в зонах бедствия в Оренбургской и Курганской областях стала охрана имущества эвакуированных граждан. Сегодня, 12 апреля, правоохранители задержали подозреваемого в мародерстве. Об этом сообщает представитель МВД Ирина Волк.

    В селе Ялым (Притобольный муниципальный округ Курганской области) работники местной администрации вчера в ходе патрулирования обнаружили, что кто-то сорвал замок в доме эвакуированной женщины и украл оттуда алкоголь. На место тут же прибыли полицейские, установили личность подозреваемого и задержали его. Это местный житель, ранее неоднократно судимый, который остался на подтопленной территории и знал, что хозяйку дома увезли. Он, как предполагается, вычислил маршруты и график патрулирования улиц, и пока никто не видит, вскрыл дом.

    Часть похищенного у мужчины изъята. Самого его доставили в межмуниципальный отдел МВД. Возбуждено уголовное дело о краже, решается вопрос об избрании меры пресечения.

    «Сотрудники полиции продолжают мероприятия по обеспечению общественного порядка в зонах стихийного бедствия», — отмечается в сообщении.

    Напомним, губернатор Оренбургской области Денис Паслер оценил ущерб от паводков в регионе в 40 миллиардов рублей. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга к утру 12 апреля достиг 1129 см, что на 199 см выше критической отметки. В области подтоплено 4963 приусадебных участка и 2687 домов, зафиксировано более 170 обращений за медицинской помощью с состояниями, связанными с паводком.

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    ПаводокПоловодьеКурганская область
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