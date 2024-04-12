Мародёры активизировались на затопленных территориях. Под Курганом одного поймали

Одной из основных задач полиции в зонах бедствия в Оренбургской и Курганской областях стала охрана имущества эвакуированных граждан. Сегодня, 12 апреля, правоохранители задержали подозреваемого в мародерстве. Об этом сообщает представитель МВД Ирина Волк.



В селе Ялым (Притобольный муниципальный округ Курганской области) работники местной администрации вчера в ходе патрулирования обнаружили, что кто-то сорвал замок в доме эвакуированной женщины и украл оттуда алкоголь. На место тут же прибыли полицейские, установили личность подозреваемого и задержали его. Это местный житель, ранее неоднократно судимый, который остался на подтопленной территории и знал, что хозяйку дома увезли. Он, как предполагается, вычислил маршруты и график патрулирования улиц, и пока никто не видит, вскрыл дом.

