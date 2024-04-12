Урал в Оренбурге добрался до отметки 1129 см — на 2 метра выше критической

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за минувшие сутки вырос на 69 см и, по данным оренбургского гидрометцентра на 8:00 по местному времени 12 апреля , достиг 1129 см . Критическая отметка превышена на 199 см , и вода продолжает прибывать, сообщают местные власти. Пик паводка придется на сегодняшний день, через два дня уровень воды начнёт спадать.



«Количество подтопленных участков выросло на 795, еще 211 домов подтопило. На местах работают сотрудники полиции и медики», — пишет в своем телеграм-канале глава Оренбурга Сергей Салмин.

