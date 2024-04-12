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    Урал в Оренбурге добрался до отметки 1129 см — на 2 метра выше критической

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    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за минувшие сутки вырос на 69 см и, по данным оренбургского гидрометцентра на 8:00 по местному времени 12 апреля, достиг 1129 см. Критическая отметка превышена на 199 см, и вода продолжает прибывать, сообщают местные власти. Пик паводка придется на сегодняшний день, через два дня уровень воды начнёт спадать.

    «Количество подтопленных участков выросло на 795, еще 211 домов подтопило. На местах работают сотрудники полиции и медики», — пишет в своем телеграм-канале глава Оренбурга Сергей Салмин.

    На некоторых улицах возможны кратковременные отключения электроэнергии, поскольку из-за постоянного подъема воды сохраняется риск подтопления энергообъектов.

    «Сейчас работники Оренбургского производственного отделения переводят питание потребителей на резервные схемы, минуя подстанции в зоне риска», — отмечается в сообщении.

    В Орске уровень воды в Урале за сутки упал на 184 см и составил 673 см, что ниже критического уровня.

    В Курганской области, по данным МЧС, остаются подтопленными 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, семь участков автомобильных дорог. Уровень воды в селе Каминском за ночь вырос на 140 см, до 743 см, проводится эвакуация жителей.

    В нескольких регионах России паводок проходит с серьёзными последствиями. Большая часть подтопленных домов — в Оренбургской области. Режим ЧС введён в Тюменской области, в Курганской области, есть подтопления в Самарской, Брянской, Московской областях, Алтайском крае и других регионах. В Оренбургской области с начала подъема воды зафиксировали более 170 обращений за медицинской помощью с состояниями, связанными с паводком.

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