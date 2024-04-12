Урал в Оренбурге добрался до отметки 1129 см — на 2 метра выше критической

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за минувшие сутки вырос на
«Количество подтопленных участков выросло на 795, еще
На некоторых улицах возможны кратковременные отключения электроэнергии, поскольку из-за постоянного подъема воды сохраняется риск подтопления энергообъектов.
«Сейчас работники Оренбургского производственного отделения переводят питание потребителей на резервные схемы, минуя подстанции в зоне риска», — отмечается в сообщении.
В Орске уровень воды в Урале за сутки упал на
В Курганской области, по данным МЧС, остаются подтопленными 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, семь участков автомобильных дорог. Уровень воды в селе Каминском за ночь вырос на
В нескольких регионах России паводок проходит с серьёзными последствиями. Большая часть подтопленных домов — в Оренбургской области. Режим ЧС введён в Тюменской области, в Курганской области, есть подтопления в Самарской, Брянской, Московской областях, Алтайском крае и других регионах. В Оренбургской области с начала подъема воды зафиксировали более 170 обращений за медицинской помощью с состояниями, связанными с паводком.