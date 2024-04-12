Житель Киришей прикурил от Вечного огня и получил уголовное дело

Ранее судимый за грабеж житель Киришей обзавелся еще одним уголовным делом, на сей раз по статье об осквернении мест захоронения. До цугундера мужчину довело курение. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 апреля.



Накануне утром полиция, просматривая записи с камер видеонаблюдения, заметила, как некий гражданин склонился над Вечным огнем в сквере Победы и проделал некие действия. Мужчина был задержан на месте происшествия. Оказалось, что от пламени он прикуривал сигарету.



Нарушителя доставили в отдел, в отношении него возбудили уголовное дело и отпустили под обязательство о явке.

