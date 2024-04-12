Встречаем весну, крутя педали. 9 веломаршрутов по Петербургу — от окраин до центра

Весна — самое время для прогулок по городу. И не только на своих двоих! «(От)Личный Петербург» собрал 9 маршрутов, по которым по улицам и набережным можно с ветерком проехать на велосипеде или самокате. Рассказываем и показываем, что вы на них увидите.
Автор: «Фонтанка.ру»
Зелень, набережные и современная архитектура
Основная часть этого маршрута проходит по Крестовскому острову. Эта зеленая территория у Финского залива вошла в административные границы Петрограда только в 1917 году, а до этого на протяжении века принадлежала князьям Белосельским-Белозерским.
Бóльшую часть острова сегодня занимает Приморский парк Победы. Здесь много асфальтированных дорожек, проложенных между деревьями и прудами. На южной части острова, у Южной дороги, вам встретятся спортплощадка и набережная с деревянными настилами и шезлонгами. На западной — стадион «Газпром Арена» с видом на залив.
Если хотите увеличить дистанцию маршрута, рекомендуем еще проехать по пешеходному Яхтенному мосту в сторону Парка 300-летия. Оттуда здорово любоваться закатом и Лахта Центром.
Самый эксклюзивный маршрут
Впрочем, лучший способ полюбоваться Финским заливом и Петербургом с высоты — прокатиться на велосипеде по Западному скоростному диаметру — главной городской трассе, соединяющей север и юг города. Побывать на ней не в машине можно только раз в год — на ЗСД Фонтанка Фесте.
В этом году фестиваль пройдет 25 мая. Участникам предстоит преодолеть маршрут над городом длиной в 15 км. А еще покорить крутые подъемы и спуски вантовых мостов, перекинутых через Петровский и Корабельный фарватеры, и, конечно, сделать фотографии в тех местах, где не ступала нога пешехода.
По узкой улочке — к широкой набережной
Стартовая точка этого веломаршрута — у Крестовского острова. Так что вы вполне можете совместить его с предыдущим.
Весь путь пройдет по Петроградской стороне. Эта историческая часть города начала активно застраиваться каменными домами только в начале XX века, когда ее соединили с центром Троицким мостом. Поэтому здесь невероятное количество памятников архитектуры в стиле модерн.
Маршрут начинается на Большой Зелениной у перекрестка с набережной Адмирала Лазарева. Велодорожка идет на юго-восток до Кронверкского проспекта. Вам предстоит проследовать по тихим узким улочкам. Обратите внимание на доходный дом Кейбеля (Большая Зеленина, 33) и доходный дом Чулкова (Большая Зеленина, 11) — у них необычные башни со шпилями.
Дальше проследуйте к реке и обогните весь район по набережным: Петровской, Петроградской, Аптекарской, Песочной. Насладитесь открыточным видом на Неву и крейсер «Аврора», Большую и Малую Невку.
Вдоль Большой Невы
Если хотите покататься вдоль большой воды — по набережной широкой Невы — можно отправиться к Смольному собору. Велодорожка проложена на Смольной и Воскресенской набережных между Большеохтинским и Литейным мостами.
Примерно половину пути вы будете ехать между Невой и деревьями, окружающими окрестности Смольного собора. В ходе второй части поездки вам откроется вид на легендарную тюрьму «Кресты» и впечатляющие доходные дома бывшей Литейной части, в которой в XIХ и начале XX века жила столичная интеллигенция.
По историческому центру
Если хотите прокатиться на велосипеде по центру, вам подойдет велодорожка вдоль набережной Фонтанки. Она начинается у Летнего сада и заканчивается у Старо-Петергофского проспекта, протягиваясь на 11 километров в длину.
На этом веломаршруте вы совершите путешествие по нескольким историческим территориям города. Начнете в бывшей Литейной части. Увидите множество роскошных домов и особняков, Инженерный замок и несколько дворцов: Аничков, Шереметевский, Белосельских-Белозерских.
В конце поездки вы попадете в Коломну. В прошлом она была куда менее престижной частью для проживания — в том числе из-за того, что регулярно затапливалась. Здесь селились небогатые чиновники, студенты и рабочие верфей, а также люди искусства — ведь именно тут располагался Большой театр. На его месте сегодня Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова. А Коломна спустя годы превратилась в тихий и «непопсовый» район для прогулок, удаленный от метро.
По тихому проспекту к «Севкабель порту»
Если хотите посмотреть на старинную архитектуру, но набережная Фонтанки вам кажется слишком загруженной, отправляйтесь на Васильевский остров. Здесь велодорожка проложена вдоль Большого проспекта — куда менее шумного, чем улицы в Центральном районе Петербурга. Маршрут начинается у перекрестка с 6–7-й линиями, идет до 22–23-й линий, а затем продолжается от 24–25-й линий до Детской улицы.
По пути вам встретятся дореволюционное здание пожарной части (Большой проспект В. О., 73), краснокирпичный дом с башенкой, похожий на замок (Большой проспект В. О., 82), 125-летняя больница (Большой проспект В. О., 85).
От финиша маршрута рукой подать до «Севкабель порта» — бывшей индустриальной зоны на юге Васильевского острова, которая после редевелопмента превратилась в точку притяжения для молодежи. Здесь можно поесть и отдохнуть с видом на залив.
Вдоль Финского залива
Безопасная велодорожка проложена в Репино — местности, которая в начале XX века была популярна у творческой интеллигенции Петербурга. Здесь находились дачи И. Е. Репина, Л. Н. Андреева, К. И. Чуковского, любили отдыхать М. Горький, В. В. Маяковский. Главные природные достопримечательности поселка: сосновый лес и песчаный берег Финского залива.
Дорожка начинается от музея-усадьбы Репина «Пенаты» и идет до дома № 448 по Приморскому шоссе. Доехать до самого поселка вы можете на электричке: они отходят от Финляндского вокзала.
Вообще участки асфальтированных тропинок, отделенных от трассы, есть и в соседних поселках вдоль залива — в Солнечном и Комарово. Но если поедете по этому маршруту, местами придется передвигаться по обочине шоссе.
Зелень, озеро и Ленин
На этом маршруте можно всласть подышать лесным воздухом. А еще побывать в месте, где летом 1917 года от ареста скрывался Владимир Ленин. Именно у Сестрорецкого Разлива революционер жил в шалаше. На месте «последнего подполья Ильича» еще в 1927 году установили памятник. А в 1964-м — построили еще и музей-павильон из гранита, мрамора и стекла.
Чтобы добраться до точки старта, садитесь на электричку на Финляндском вокзале и поезжайте до станции Тарховка. Оттуда сверните на Тарховскую улицу. Вскоре вы выедете на дорогу к Шалашу Ленина — там начнется велодорожка. Она ведет мимо Разлива и леса к самому музею и экотропе.
Самый продолжительный маршрут
Если вам нравятся длительные поездки на велосипеде, поезжайте по маршруту вдоль правого берега Невы и Большой Невки. Его протяженность — почти 20 километров.
Путь начинается в Невском районе у Володарского моста. По правую руку вы сначала увидите старинную промышленную архитектуру: постройки писчебумажной фабрики Варгуниных, «Невской мануфактуры», Товарищества шерстяных изделий «Торнтон». Затем — множество новостроек. Потом появятся здания в стиле конструктивизма (Октябрьская наб., 26) и сталинского неоклассицизма (корпуса домов под номером 24 по Октябрьской наб.). И совсем рядом — здания киновии Александро-Невской лавры, возведенные в XIX веке.
Потом вы сможете полюбоваться видом на Смольный собор и на историческую Литейную часть Петербурга. Увидеть Финляндский вокзал — один из старейших в городе. Посмотреть на крейсер «Аврора». Маршрут завершится возле Елагина острова — у Центрального парка культуры и отдыха.