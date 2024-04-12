Встречаем весну, крутя педали. 9 веломаршрутов по Петербургу — от окраин до центра

Основная часть этого маршрута проходит по Крестовскому острову. Эта зеленая территория у Финского залива вошла в административные границы Петрограда только в 1917 году, а до этого на протяжении века принадлежала князьям Белосельским-Белозерским.



Бóльшую часть острова сегодня занимает Приморский парк Победы. Здесь много асфальтированных дорожек, проложенных между деревьями и прудами. На южной части острова, у Южной дороги, вам встретятся спортплощадка и набережная с деревянными настилами и шезлонгами. На западной — стадион «Газпром Арена» с видом на залив.

Если хотите увеличить дистанцию маршрута, рекомендуем еще проехать по пешеходному Яхтенному мосту в сторону Парка 300-летия. Оттуда здорово любоваться закатом и Лахта Центром.

