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    При реконструкции коллектора в Невском районе нашли декорации для фильма ужасов

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    2 комментария

    Водоканал Санкт-Петербурга

    Водоканал показал, как выглядит изнутри тоннель канализационного коллектора, который сейчас реконструируют в Невском районе Петербурга. В нем нашли столько «тряпочных кукол», что можно снимать хоррор.

    Реконструкция действующего тоннельного канализационного коллектора ведется на двух участках: по Глазурной и по Глиняной улице. Во время работ строители обнаружили в тоннеле огромное количество тряпок из разных материалов, рассказали 11 апреля в пресс-службе петербургского Водоканала. Они свисали сверху, скопились внизу в сточных водах, так что ноги проваливались в мусор.

    В Водоканале подчеркнули, что показанное на фото и видео количество тряпок набралось в коллекторе всего за две недели после того, как специалисты провели полную очистку этого участка.

    Проблема мусора в канализации остается актуальной для Петербурга. Люди сбрасывают в нее влажные салфетки и другую нерастворимую гигиеническую продукцию, тряпки и многое другое, что не должно попадать в систему коммунальной канализации. В феврале 2023 года сотрудники Водоканала нашли среди такого мусора мягкую игрушку Чебурашку. Он оказался виновником канализационного засора.

    «Смывая в унитаз что-то, кроме водорастворимой туалетной бумаги, вы способствуете образованию засоров», — напоминают специалисты. При обнаружении неисправности на уличных сетях водоотведения нужно обращаться на «горячую линию» Водоканала по телефону 305–09–09. Либо в городской мониторинговый центр по номеру «004». Нарушениями на внутридомовых сетях занимаются управляющие компании.

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    Комментарии 2

    Антибункерный11 Апр 2024 в 17:39
    крокодил Гена тоже где-то рядом должен быть...
    +1−0
    triton197711 Апр 2024 в 16:45
    Почище всяких хоррор-голливудов))
    +2−0
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