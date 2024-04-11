При реконструкции коллектора в Невском районе нашли декорации для фильма ужасов

Водоканал показал, как выглядит изнутри тоннель канализационного коллектора, который сейчас реконструируют в Невском районе Петербурга. В нем нашли столько «тряпочных кукол», что можно снимать хоррор.
Реконструкция действующего тоннельного канализационного коллектора ведется на двух участках: по Глазурной и по Глиняной улице. Во время работ строители обнаружили в тоннеле огромное количество тряпок из разных материалов, рассказали 11 апреля в пресс-службе петербургского Водоканала. Они свисали сверху, скопились внизу в сточных водах, так что ноги проваливались в мусор.
В Водоканале подчеркнули, что показанное на фото и видео количество тряпок набралось в коллекторе всего за две недели после того, как специалисты провели полную очистку этого участка.
Проблема мусора в канализации остается актуальной для Петербурга. Люди сбрасывают в нее влажные салфетки и другую нерастворимую гигиеническую продукцию, тряпки и многое другое, что не должно попадать в систему коммунальной канализации. В феврале 2023 года сотрудники Водоканала нашли среди такого мусора мягкую игрушку Чебурашку. Он оказался виновником канализационного засора.
«Смывая в унитаз что-то, кроме водорастворимой туалетной бумаги, вы способствуете образованию засоров», — напоминают специалисты. При обнаружении неисправности на уличных сетях водоотведения нужно обращаться на «горячую линию» Водоканала по телефону 305–09–09. Либо в городской мониторинговый центр по номеру «004». Нарушениями на внутридомовых сетях занимаются управляющие компании.