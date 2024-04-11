При реконструкции коллектора в Невском районе нашли декорации для фильма ужасов

Водоканал показал, как выглядит изнутри тоннель канализационного коллектора, который сейчас реконструируют в Невском районе Петербурга. В нем нашли столько «тряпочных кукол», что можно снимать хоррор.

Реконструкция действующего тоннельного канализационного коллектора ведется на двух участках: по Глазурной и по Глиняной улице. Во время работ строители обнаружили в тоннеле огромное количество тряпок из разных материалов, рассказали 11 апреля в пресс-службе петербургского Водоканала. Они свисали сверху, скопились внизу в сточных водах, так что ноги проваливались в мусор.