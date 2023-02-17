Виновником засора в петербургской канализации оказался Чебурашка

Специалисты петербургского ГУП «Водоканал» нашли в городской канализации нечто неожиданное. Среди мусора показался Чебурашка — он стал невольным виновником засора. Об этом 17 февраля рассказали в пресс-службе предприятия.
Ушастого решили оставить себе, но перед этим, конечно, хорошенько отмыть. Мягкая игрушка займёт место в экспозиции «Наши приплываши» на Юго-Западных очистных сооружениях, где хранятся самые неожиданные предметы, найденные работниками в сетях или на решётках насосных станций города.
Петербуржцев просят больше не «помогать» в пополнении коллекции. Даже мелкий мусор может повлечь за собой серьёзные последствия и повредить систему водоотведения.