Минобороны отправило в Оренбургскую область 90 тонн гуманитарного груза

Министерство обороны России военно-транспортной авиацией отправило в Оренбургскую область больше 90 тонн гуманитарного груза. Об этом 11 апреля сообщили в министерстве.
«Два самолёта Ил-76 доставили на аэродром Орска продукты питания и предметы первой необходимости», — говорится в официальном сообщении.
Как уточнили в Минобороны, гуманитарную помощь для пострадавших при паводке предоставила Тульская область.
В Оренбургской области ночью 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал. В Орске затопило тысячи домов, эвакуировали более двух тысяч человек. Больше 170 человек обратились за медицинской помощью из-за паводка. От стихийного бедствия пострадали Тюменская, Курганская области и некоторые другие регионы. По данным оперативных служб, в общей сложности в России в зоны подтопления попали более 13 тысяч домов.