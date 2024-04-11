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    Минобороны отправило в Оренбургскую область 90 тонн гуманитарного груза

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    Министерство обороны России военно-транспортной авиацией отправило в Оренбургскую область больше 90 тонн гуманитарного груза. Об этом 11 апреля сообщили в министерстве.

    «Два самолёта Ил-76 доставили на аэродром Орска продукты питания и предметы первой необходимости», — говорится в официальном сообщении.

    Как уточнили в Минобороны, гуманитарную помощь для пострадавших при паводке предоставила Тульская область.

    В Оренбургской области ночью 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал. В Орске затопило тысячи домов, эвакуировали более двух тысяч человек. Больше 170 человек обратились за медицинской помощью из-за паводка. От стихийного бедствия пострадали Тюменская, Курганская области и некоторые другие регионы. По данным оперативных служб, в общей сложности в России в зоны подтопления попали более 13 тысяч домов.

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    Комментарии 1

    Pravda17811 Апр 2024 в 12:13
    Двуногие грызуны будут наказаны?!
    +1−0
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