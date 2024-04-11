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    В ДТП с лосем под Гатчиной погиб немолодой мужчина

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    5 комментариев

    ДТП с лосем в Гатчинском районе Ленинградской области действительно оказалось смертельным для водителя. Подробности 11 апреля сообщает петербургская полиция. До этого о трагедии рассказывали очевидцы в соцсетях.

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    ДТП произошло 10 апреля около 20:40 на 60-м километре автодороги Санкт-Петербург — Псков вне населённого пункта. «Форд Фьюжн», ехавший от деревни Новое Колено в сторону деревни Поддубье, сбил лося, внезапно выбежавшего на проезжую часть, и съехал в левый кювет. Водитель «Форда», мужчина на вид 50 лет, скончался на месте происшествия.

    «Полицией устанавливается личность погибшего, а также детали происшествия. Лось также погиб», — отмечают в ГУ МВД.

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    Комментарии 5

    сусловский11 Апр 2024 в 10:03
    Только животинушку и жалко 😥😥😥
    +1−3
    kran_5e4d90f982a4f11 Апр 2024 в 09:58
    уточните, а лось был тоже немолодой или молодой?
    +2−1
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