В ДТП с лосем под Гатчиной погиб немолодой мужчина

ДТП с лосем в Гатчинском районе Ленинградской области действительно оказалось смертельным для водителя. Подробности 11 апреля сообщает петербургская полиция. До этого о трагедии рассказывали очевидцы в соцсетях.
ДТП произошло 10 апреля около 20:40 на 60-м километре автодороги Санкт-Петербург — Псков вне населённого пункта. «Форд Фьюжн», ехавший от деревни Новое Колено в сторону деревни Поддубье, сбил лося, внезапно выбежавшего на проезжую часть, и съехал в левый кювет. Водитель «Форда», мужчина на вид 50 лет, скончался на месте происшествия.
«Полицией устанавливается личность погибшего, а также детали происшествия. Лось также погиб», — отмечают в ГУ МВД.