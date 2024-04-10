ФАС взялась за издательство «Просвещение» из-за цен на учебники

ФАС возбудила дело в отношении издательства «Просвещение». По данным службы, выявлены признаки установления монопольно высоких цен на учебники.
«Компания занимает доминирующее положение на рынках школьных учебников по истории, биологии и русскому языку», — отмечается в сообщении ФАС от 10 апреля.
Специалисты изучили доходы и расходы издательства, а также объемы проданных учебников. В результате анализа выявлены признаки того, что издательство установило «монопольно высокие цены на учебники по истории, биологии и русскому языку». Антимонопольное дело грозит издательству административным штрафом.