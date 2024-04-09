Угроза потопа в Оренбурге — жителей нескольких ЖК и СНТ просят эвакуироваться

В Оренбурге — угроза подтопления территорий. В 19:00 9 апреля в городе зазвучала сирена. Об этом сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин.
По словам главы города, паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. Уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 сантиметров. При уровне 930 произойдет подтопление новых территорий, заявил Салмин. Вода может прийти стремительно.
Жителей ЖК «Гранд-парк», поселков Солнечный и имени Куйбышева, СНТ в южной части города просят не терять времени и подготовиться к эвакуации.
«Детей, пожилых людей и инвалидов, животных лучше вывезти из домов, не дожидаясь прихода воды. Прямо сейчас нужно собрать документы и ценные вещи. Поднимите вещи и технику с пола — на шкафы, чердаки. Увезите из зоны подтопления автомобили», — добавил мэр и отметил, что в ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация.
Напомним, ночью 5 апреля в Оренбургской области из-за сильного паводка прорвало дамбу на реке Урал. Вода хлынула в город Орск, затопив более 6 тысяч домов. Мэр Орска сообщил, что пик паводка в городе пройден, однако вода подступает к многоэтажной застройке в Оренбурге. Проводятся работы по возведению искусственных насыпей в зонах возможного подтопления, для горожан подготовлены пять пунктов временного пребывания.