В Росгвардии появятся собственные информационные системы

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла 9 апреля законопроект, который позволит Росгвардии создавать собственные государственные информационные системы (ГИС). Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента РФ.

Это открывает для ведомства новые возможности в сферах оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности, вневедомственной охраны. Подробности новеллы раскрыл один из авторов проекта, депутат Александр Хинштейн.

«Ко второму чтению мы доработали эту инициативу, установив право Росгвардии создавать и эксплуатировать ГИС в сфере госконтроля за деятельностью подразделений ведомственной охраны, предназначенных именно для защиты общественных объектов <...>, в том числе с применением служебного оружия», — написал Хинштейн в своем тг-канале.