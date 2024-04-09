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    В Росгвардии появятся собственные информационные системы

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    Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла 9 апреля законопроект, который позволит Росгвардии создавать собственные государственные информационные системы (ГИС). Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента РФ.

    Это открывает для ведомства новые возможности в сферах оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности, вневедомственной охраны. Подробности новеллы раскрыл один из авторов проекта, депутат Александр Хинштейн.

    «Ко второму чтению мы доработали эту инициативу, установив право Росгвардии создавать и эксплуатировать ГИС в сфере госконтроля за деятельностью подразделений ведомственной охраны, предназначенных именно для защиты общественных объектов <...>, в том числе с применением служебного оружия», — написал Хинштейн в своем тг-канале.

    В соответствии с проектом, правом устанавливать положения о таких ГИС, перечень получателей такой информации, а также перечень поставщиков сведений наделяется Правительство РФ.

    Как уточняет ТАСС, документ также вносит изменения в Закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», согласно которым ведомственная охрана разрешается в отношении субъектов ТЭК, которые выступают головной организацией и дочернему обществу которой предоставлено исключительное право на экспорт сжиженного природного газа.

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    РосгвардияАлександр Хинштейн
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