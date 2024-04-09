Уголовный розыск нашёл, кто мог унести миллионы из коттеджа в Петергофе три года назад

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти раскрыли крупную кражу, совершенную в Петергофе 3 года назад. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По версии правоохранительных органов, 18 декабря 2020 года из частного дома на улице Чаяновского в Петергофе было украдено имущество на общую сумму 2,9 миллиона рублей. Злоумышленник проник в дом, отжав стеклопакет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 41-летний житель поселка Горелово. По данным «Фонтанки», подозреваемый — уроженец Украины, похищенных денег и украшений у него не нашли.