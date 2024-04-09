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    Уголовный розыск нашёл, кто мог унести миллионы из коттеджа в Петергофе три года назад

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    Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти раскрыли крупную кражу, совершенную в Петергофе 3 года назад. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

    По версии правоохранительных органов, 18 декабря 2020 года из частного дома на улице Чаяновского в Петергофе было украдено имущество на общую сумму 2,9 миллиона рублей. Злоумышленник проник в дом, отжав стеклопакет.

    По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 41-летний житель поселка Горелово. По данным «Фонтанки», подозреваемый — уроженец Украины, похищенных денег и украшений у него не нашли.

    Как писала «Фонтанка», в 2020 году трое неизвестных проникли в дом на Чаяновской улице, перебравшись через забор, и украли 950 тысяч рублей наличными, ювелирные украшения и две пары часов. Свой ущерб пострадавшая оценила тогда в 3,9 миллиона рублей.

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