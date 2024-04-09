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    Два человека погибли в результате обстрела поселка в Брянской области

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    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил 9 апреля в своем телеграм-канале о гибели двоих мирных жителей поселка Климово в результате обстрела со стороны Украины.

    Погибшими оказались мужчина 2003 года рождения и женщина 1993 года рождения. Ранее появлявшаяся информация о гибели ребёнка не подтвердилась. В результате обстрела еще один человек получил легкое ранение. Губернатор уточнил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, пострадавшим оказана медицинская помощь.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как живет Белгород, где ежедневные обстрелы и гибель людей стали обыденностью.

    ОБНОВЛЕНИЕ: количество раненых увеличилось до пути. Об этом сообщили в Климовской центральной районной больнице.

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    Александр БогомазОбстрел
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