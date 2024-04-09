У петербурженки забрали «Бентли» за долги перед коммунальщиками

Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Как сообщает ГУ ФССП по Петербургу 9 апреля, с 2022 года в отношении 37-летней петербурженки были возбуждены исполнительные производства в отделе судебных приставов по Центральному району. Общий долг перед взыскателями составил более 1,5 миллиона рублей. Автоледи задолжала агентству недвижимости и коммунальной службе, но игнорировала судебные решения.

Все закончилось арестом дорогого автомобиля женщины — «Бентли Континенталь» 2018 года выпуска. Арест состоялся в присутствии владелицы. Петербурженка согласилась с суммой долга и даже помогла погрузить автомобиль на эвакуатор.

Судебные приставы предложили автовладелице погасить долг в ближайшее время во избежание продажи арестованного авто. А пока автомобиль передали на хранение в специализированную организацию. По данным «Фонтанки», женщина является индивидуальным предпринимателем.

Ранее судебные приставы Петроградского района обнаружили в квартире злостной неплательщицы алиментов два зеленых куста в шкафу.