ФАС возбудила дело в отношении Альфа-Банка из-за рекламы по телевизору

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении АО «Альфа-Банк». Поводом послужила телевизионная реклама.



Как сообщает служба 9 апреля, в ФАС обратился гражданин с претензиями к рекламе программы лояльности Альфа-Банка, которую показывали в эфире федерального телеканала. В рекламе утверждалось, что за открытие счета клиенту будут начислены баллы, однако информация о том, что акция действует только при открытии первого счета, размещалась мелким шрифтом в поясняющей сноске и в течение короткого времени.



В ролике также говорилось, что продукт Альфа-Банка — это «лучшая программа лояльности», однако критерии сравнения услуги указали лишь в поясняющей сноске и снова мелким шрифтом. По мнению антимонопольщиков, такая подача информации не позволяла клиентам ознакомиться с данными.

