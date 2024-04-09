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    ФАС возбудила дело в отношении Альфа-Банка из-за рекламы по телевизору

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    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении АО «Альфа-Банк». Поводом послужила телевизионная реклама.

    Как сообщает служба 9 апреля, в ФАС обратился гражданин с претензиями к рекламе программы лояльности Альфа-Банка, которую показывали в эфире федерального телеканала. В рекламе утверждалось, что за открытие счета клиенту будут начислены баллы, однако информация о том, что акция действует только при открытии первого счета, размещалась мелким шрифтом в поясняющей сноске и в течение короткого времени.

    В ролике также говорилось, что продукт Альфа-Банка — это «лучшая программа лояльности», однако критерии сравнения услуги указали лишь в поясняющей сноске и снова мелким шрифтом. По мнению антимонопольщиков, такая подача информации не позволяла клиентам ознакомиться с данными.

    ФАС заметила в ролике признаки нарушения Закона о рекламе. Специалисты оценят видео, а в случае установления вины организации грозит штраф, добавили в службе. Это не первый подобный случай: в отношении банка уже возбуждались дела за нарушения в рекламе кредита, кредитной и дебетовой карты, а также за указание в рекламе недостоверных сведений о комиссии за эквайринг.

    Ранее ФАС также возбуждала дело за мелкий шрифт в рекламе кредита от Почта Банка.

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